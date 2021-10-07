Yıldız Entegre, Tasarımda Orman Ürünleri Sözlüğü'nü hazırladı

Yıldız Entegre, YEM Yayın ile birlikte Ağacın İzinde: Tasarımda Orman Ürünleri Sözlüğü'nü hazırladı.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, kökleri 1890 yılına uzanan Yıldız Entegre, orman ürünleri sektöründe bir "ilke" imzasını attı.

Ağacın DNA'sının izini süren ve sektör çalışanlarına "ağacın izinde" ilerleyerek hem mimari hem de endüstriyel ürün tasarımının gelişim süreçlerini madde madde sunduğu Ağacın İzinde: Tasarımda Orman Ürünleri Sözlüğü'nü YEM Yayın ile birlikte hazırlayan Yıldız Entegre, yakın dönemde geliştirildiği için yeterince bilinmeyen kavramları, terimleri de gün yüzüne çıkarıyor.

Yapılı çevrenin oluşumunda önemli rol üstlenen, konuyla ilgili ürün, yöntem ve tekniklerin dönüşümünün izini süren sözlüğün danışma kurulunda Prof. Dr. Genco Berkin, Prof. Dr. Reha Günay, Dr. Doğan Hasol, Yıldız Entegre Ürün Müdürü Murat İnceoğlu ve İç Mimar Muhammet Taşlı bulunuyor. Kitabın grafik tasarımını ve çizimlerini ise İç Mimar Sedef Sav gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, hızla değişen dünyada, hayatların, iş biçimlerinin, sözcüklerin, dinamiklerin ve yöntemlerin de aynı oranda biçim değiştirdiğini belirterek, "Bu yoğun devinimde her zaman farkına varamasak da hayatımızda çoğu şey dönüşüme uğruyor.

Yıldız Entegre olarak bizler, Orman ürünleri sektöründeki değişim, gelişim ve dönüşümleri, ağacın DNA'sının izini sürmek ve hem mimari hem de endüstriyel ürün tasarımının gelişim süreçlerini madde madde inceleyerek aktarmak amacıyla Ağacın İzinde: Tasarımda Orman Ürünleri Sözlüğü'ne imzamızı attık. Bu rehberin bilgilendirici yaklaşımı ve vizyonuyla sektörümüze katma değer katacak bir hamle olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.