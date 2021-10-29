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Yıldırımlı kadınlara e-ticaret eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yıldırımlı kadınlara e-ticaret eğitimi

Yıldırım Belediyesi, girişimci kadınlara e-ticaretin püf noktalarını öğretecek.

Yıldırım Belediyesi, girişimci kadınlara e-ticaretin püf noktalarını öğretecek.

Dijital pazarlama uzmanları tarafından verilecek, 'e- ticaret eğitimi' ile Yıldırımlı kadınlar sosyal medyadan satış yapma ve dijital pazarlama alanında kendilerini geliştirebilecekler. Eğitim kapsamında 'İnstagram'ı Tanıma', 'Algoritma ve Profil Sayfası Özellikleri', 'Hikaye ve Paylaşım Dinamikleri', 'İçerik Üretimi ve Kullanılabilecek Araçlar', 'Başarılı Örnekler', '2021 Trendleri ve Yenilikler', 'İstatistik ve Analiz', 'Sayfa Oluşturma ve Satış', 'Yeni Dijital Pazarlama Vergi Avantajları' konu başlıkları işlenecek. Eğitimler 4 hafta boyunca çarşamba günleri Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılacak olup eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünyada her şeyde kadının emeği var. Tüketen toplumu üretir hale getirmek için ilçedeki kadınlarımıza yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz ve YILMEK attığımız bu adımlardan bazıları. Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal yaşamdaki rolünü artırmaya çalışıyoruz. Şimdi de kurslarımızda verdiğimiz eğitimlerin bir neticesi olarak Yıldırımlı kadınlarımız için 'a'dan z'ye e- ticaret eğitimi' vereceğiz. Eğitim sayesinde kadınlar sosyal medyadan satış yapma ve dijital pazarlamayı öğrenecekler. E-ticaret eğitimine tüm Yıldırımlı kadınların katılmalarını bekliyorum" dedi. - BURSA

Yıldırımlı kadınlara e-ticaret eğitimi

Yıldırımlı kadınlara e-ticaret eğitimi

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