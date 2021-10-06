Yıldırım: 'Üretimdeki ihracat payımızı arttıracağız' - Haberler Ekonomi
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Yıldırım: "Üretimdeki ihracat payımızı arttıracağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yıldırım:

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "2022 yılında üretimdeki ihracat payımızı arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "2022 yılında üretimdeki ihracat payımızı arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili olarak ikinci üretim hattımızı faaliyete soktuk" dedi.

Yıldırım, 2020 ve 2021 yılında geliştirdikleri ihracat pazarını daha da arttırmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu kapsamda üretimimizi daha da arttırmak için ikinci üretim hattımızı faaliyete soktuk. Hedefimiz 2022 yılı içerisinde hem ihracat yaptığımız ülke sayısına en az 10 ülke daha eklemek hem de üretimdeki ihracat payımızı en az yüzde 30-40 daha arttırmak. Bu anlamda hem Ar-Ge ekibimiz hem de ihracat departmanımız ciddi çalışmalar içerisinde" diye konuştu.

"Krizi fırsata çevirdik"

Pandemi sürecinde Avrupa'da üretim hatlarının durmasını fırsata çevirdiklerini kaydeden Yıldırım, "Tüm Avrupa'da üretimin durduğu pandemi döneminde ülkemizin bize sağladığı fırsatları iyi kullanarak adeta krizi fırsata çevirdik. Üretim hatlarımızı durdurmayarak yeni pazarlarda boy göstermeye başladık. Bu pazar payımızı elimizde tutarken üzerine yeni ülke pazarları ekleyebilmek için daha sıkı bir mücadelenin içerisine girdik" ifadelerini kullandı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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