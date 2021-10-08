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Yeni öğrenci yurduna ulaşım için 314 sefer

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yeni öğrenci yurduna ulaşım için 314 sefer

Muğla'da öğrencilerin barınma sorunu ile ilgili konaklama hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için harekete geçti.

MUĞLA (İHA) - Muğla'da öğrencilerin barınma sorunu ile ilgili konaklama hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerinin ulaşım sıkıntısı yaşamaması için harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi toplu taşımada sefer sayılarını artırdı.

Son olarak Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Turgutreis Öğrenci Yurduna 6 farklı güzergahtan günde toplam 314 toplu taşıma seferi düzenlemesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin ulaşımlarının kolaylaştırılması maksadıyla KYK ile Menteşe Yapı Kooperatif Evleri, Düğerek Mahallesi, Atatürk Stadyumu (şehir merkezi), TOKİ Konutları, Kampüs Yerleşkesi, Yeniköy Kötekli Mahalleleri arasında sefer yapan otobüslerin güzergahlarına yeni öğrenci yurdunu da ekledi. Böylelikle 6 farklı güzergahtan toplam 314 toplu taşıma seferi öğrencilerin hizmetine sunuldu. - MUĞLA

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