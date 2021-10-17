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Yeni av sezonunda hamsi ihracatından 1 ayda 1,5 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yeni av sezonunda hamsi ihracatından 1 ayda 1,5 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandı

Türkiye'den yeni balık avı sezonunda 14 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 273 bin 173 kilogram karşılığı bir milyon 531 bin 562 dolar döviz girdisi elde edildi.

Türkiye'den yeni balık avı sezonunda 14 ülkeye yapılan hamsi ihracatından toplam 273 bin 173 kilogram karşılığı bir milyon 531 bin 562 Dolar döviz girdisi elde edildi. En fazla ihracat Fransa'ya en az ihracat ise Gürcistan'a yapıldı.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından denize açılan tekneler bugünlerde bol hamsi avlıyor. Bu yılki av sezonundan son 1 ayda şuana kadar en fazla hamsi ihracatı 97 bin 815 kilogram karşılığı 609 bin 84 dolar ile Fransa'ya yapılırken bu ülkeyi, 67 bin 17 kilogram karşılığı 450 bin 63 dolar ile Belçika, 32 bin 837 kilogram karşılığı 232 bin 500 dolar ile Birleşik Devletler izledi.

En az hamsi ihracatı 72 kilogram karşılığı 408 dolar ile Gürcistan'a yapılırken, Fransa, Belçika, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Yunanistan, İspanya, KKTC, Almanya, Lübnan, Kanada, İsviçre, Katar ve Irak olmak üzere 14 ülkeye toplam 273 bin 173 kilogram karşılığı bir milyon 531 bin 562 dolar döviz girdisi sağlandı.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, sezonun yeni başlamasıyla ve hava sıcaklığının da düşmemesi nedeniyle sezon başında hamsi ihracatının düşük kaldığı ifade edilerek, önümüzdeki aylarda denizlerin soğuması ile hamsinin bollaşacağı ve bu durum karşısında ihracatın çok daha üst rakamlara ulaşacağı ümit edildiği belirtildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Yeni av sezonunda hamsi ihracatından 1 ayda 1,5 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlandı - Haberler Ekonomi
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