Yemeksepeti Banabi'de her siparişe "Nutuk" kitabı hediye - Haberler Ekonomi
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Yemeksepeti Banabi'de her siparişe "Nutuk" kitabı hediye

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Yemeksepeti Banabi'de her siparişe

Yemeksepeti'nin hızlı market alışverişi hizmeti Yemeksepeti Banabi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde kullanıcıların her siparişinde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" kitabını hediye ediyor.

Yemeksepeti'nin hızlı market alışverişi hizmeti Yemeksepeti Banabi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde kullanıcıların her siparişinde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" kitabını hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yemeksepeti Banabi, kullanıcılarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyor.

Cumhuriyet coşkusunu ve sevincini evlerde yaşatmak isteyen Yemeksepeti Banabi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kullanıcılarına, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" kitabını hediye ediyor.

Yemeksepeti Banabi üzerinden verilen siparişler, kapıda nakit ve kredi kartı seçeneklerine ek olarak hijyen ve sosyal mesafe önlemleri doğrultusunda hayata geçirilen "Temassız Teslimat" özelliğiyle ulaştırılabiliyor.

Yemeksepeti bünyesinde 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren Yemeksepeti Banabi, bugün 52 ilde 300'ü aşkın hizmet noktasıyla milyonlarca kullanıcısına 4 binin üzerinde ürünü ulaştırmaya devam ediyor.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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