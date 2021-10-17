Yaylada hasat süresi uzadı; domatesin fiyatı 10 lirayı geçti

ANTALYA (DHA) - YAZIN yüksek rakımlı yaylalardan karşılanan domates ihtiyacı, havaların soğuyup hasadın yapılamamasıyla zorlaştı. Seradakilerin de olgunlaşmaması nedeniyle piyasaya sürülmemesiyle arz talep dengesi bozulan domatesin fiyatı, 10 lirayı geçti. Ziraat mühendisi Abdulhamit Yeter, fiyatların düşmesinin aracılara müdahaleyle mümkün olduğunu söyledi.

Yaz mevsiminde Antalya'nın yüksek rakımlı kesimlerinde yetiştirilip piyasaya sunulan domatesin hasadı, hava sıcaklığının gece 5 derecelere kadar düşmesiyle zorlaştı. Yüksek rakımlı üretim merkezlerinde havaların soğumasıyla hasat süresi uzadı. Seralardaki domatesler de hala kırmızıya dönmediği için piyasaya sürülmedi. Bu durum semt pazarları, marketler ve toptancı hallerindeki domates talebini de etkiledi. Fiyatı artan domates, semt pazarları ve marketlerde 10 liraları gördü. Üreticiden kilogramı 3,5- 4 lira bandında hasat edilen domatesin fiyatının, bir ay sonra seradakilerin piyasaya sürülmesi ile normale dönmesi bekleniyor.

Üretici Hasan Hüseyin Koyun ise 7 dönümlük serada 17 yıldır domates yetiştirdiğini söyledi. Bu sezon ürünlere fideleriyle birlikte 200 bin lira harcama yaptığını belirten Koyun, "Geçen sene 150 bin lirayken bu yıl 200 bin lira harcama yaptım. Masrafımı çıkarmam ve kar etmem gerekiyor ki, seneye de üretim yapayım. Hava şartları bir anda değişti. Hasat süresi uzadığı için ürünün piyasadaki tonajı azaldı. Boşluk oluşunca fiyatlar arttı" diye konuştu.