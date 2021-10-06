Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı - Haberler Ekonomi
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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini bildirdi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.

TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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