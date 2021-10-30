Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (9)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)29.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)29.749,80-0,83-26,54
İş Bankası (C)5,633,68-17,12
İş Bankası (Kur.)370.000,006,25-2,63
İş Fin.Kir.3,060,00-20,73
İş Girişim7,950,13-58,05
İş GMYO1,920,52-24,41
İş Y. Men. Değ.16,007,89-3,60
İş Yat. Ort.2,741,11-18,53
İşbir Holding55,30-3,243,02
Işık Plastik6,200,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-3,16-19,30
İttifak Holding1,23-0,81-44,84
İz Hayvancılık Tarım22,94-4,5827,44
İzmir Demir Çelik2,342,18-29,30
İzmir Fırça5,99-0,667,73
Jantsa Jant Sanayi62,0510,4149,71
Kafein Yazılım20,402,41-4,40
Kalekim Kimyevi Maddeler14,281,85

Kaplamin25,285,60-25,21
Kardemir (A)6,461,738,57
Kardemir (B)6,401,2721,44
Kardemir (D)7,46-0,8029,07
Karel Elektronik8,52-1,0526,70
Karsan Otomotiv3,63-0,2711,69
Karsu Tekstil8,340,12-2,46
Kartal Yenilenebilir Enerji22,1030,77

Kartonsan52,456,26-44,60
Katmerciler Ekipman1,364,62-21,49
Kent Gıda179,500,50-49,52
Kerevitaş Gıda4,242,42-35,56
Kervan Gıda11,53-1,7912,65
Kervansaray Yat. Holding0,74-7,50-41,27
Kiler GMYO2,033,57-19,12
Kızılbük GYO30,006,76

Klimasan Klima10,411,1723,38
Koç Holding23,585,6515,29
Konfrut Gıda4,11-2,38-2,72
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,253,75210,38
Konya Çimento843,202,21-25,38
Koray GMYO7,24-2,2962,70
Kordsa Teknik Tekstil27,607,3977,49
Koza Altın107,304,7910,96
Koza Madencilik16,853,768,78
Körfez GMYO6,8025,9317,24
Kristal Kola1,322,33-56,79
Kron Telekomünikasyon32,920,98-10,64
Kuştur Kuşadası Turizm254,705,3861,92
Kuyas Yatırım2,55-0,3910,87
Kütahya Porselen70,405,1539,54
Kütahya Şeker Fabrikası31,421,35

Lider Faktoring3,09-4,04-9,38
Link Bilgisayar28,281,00-10,50
Logo Yazılım42,50-1,8536,48
Lokman Hekim Sağlık10,300,1945,12
Lüks Kadife46,964,2263,54
Makina Takım3,6011,805,57
Manas Enerji Yönetimi15,771,22

Margün Enerji8,37-0,71

Marka Yatırım Holding4,17-1,18-35,15
Marmaris Altınyunus178,301,6560,49
Marshall246,70-4,60-19,56
Martı GMYO0,911,11-64,36
Martı Otel1,660,61-22,07
Matriks Bilgi Dağıtım22,600,98

Mavi Giyim72,000,7739,51
Mazhar Zorlu Holding31,70-1,250,70
Meditera Tıbbi Malzeme34,34-1,38

Mega Polietilen4,990,40-34,86
Menderes Tekstil2,091,46-32,36
Mercan Kimya10,492,14

Merit Turizm28,3819,24173,96
Merko Gıda4,46-0,22-48,38
Metemtur Yatırım3,070,33-62,03
Metro Holding1,28-0,78-38,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,812,55-2,77
Metro Yatırım Ortaklığı1,71-1,16-26,61
Migros Ticaret35,203,10-17,76
Milpa3,86-0,52-16,09
Mistral GMYO4,42-0,90-6,16
MLP Sağlık27,126,4436,49
MMC San. ve Tic. Yat.5,59-1,5821,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,95-4,27-41,35
Mondi Tire Kutsan8,72-5,7314,74
Nasmed Egepol5,17-0,77

Naturel Enerji33,402,52-5,94
Naturelgaz7,25-0,14

Net Holding4,30-4,2325,36
Netaş Telekom.17,321,88-38,32
Niğbaş Niğde Beton7,68-3,15-85,23
Nuh Çimento43,58-0,64-9,26
Nurol GMYO15,605,12113,99
Odaş Elektrik1,400,00-52,11
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,570,30

Orge Enerji Elektrik5,963,1129,21
Orma Orman Mahsulleri28,447,7393,21
Osmanlı Menkul24,202,51-21,29
Ostim Endüstriyel Yat1,792,29-23,30
Otokar337,00-0,2410,75
Oyak Çimento6,882,23-21,64
Oyak Yat. Ort.6,870,29-0,46
Oyak Yatırım Menkul29,220,55

Oylum Sınai Yatırımlar8,061,1371,13
Özak GMYO5,131,580,59
Özbal Çelik Boru16,67-0,06154,50
Özderici GMYO1,611,26-27,48
Özerden Plastik7,370,68-18,11
Pamel Elektrik64,501,18202,53
Panora GMYO6,19-2,215,44
Papilon Savunma13,203,04-41,95
Park Elek.Madencilik4,921,86-8,38
Parsan31,046,5227,74
Pegasus79,651,276,77
Peker GMYO0,960,00-58,96
Penguen Gıda3,8813,45-23,17
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım226,4023,58

Pera GMYO1,6218,25-7,52
Pergamon Dış Ticaret23,542,6228,43
Petkim6,531,0831,12
Petrokent Turizm3.550,001,43291,66
Pınar Et ve Un16,682,65-23,78
Pınar Su3,900,78-4,04
Pınar Süt16,07-2,61-28,74
Plastikkart17,69-6,4024,19
Polisan Holding2,740,74-28,73
Politeknik Metal332,902,12-17,95
Prizma Press Matbaacılık3,82-3,54-30,29
QNB Finans Fin. Kir.66,203,20-47,17
QNB Finansbank35,203,23-49,96
QUA Granite Hayal Yapı11,222,47

Ral Yatırım Holding6,5012,4646,40
Ray Sigorta9,561,38-38,12
Reysaş GMYO2,892,85-10,85
Reysaş Lojistik5,13-1,54-0,85
Rhea Girişim2,3025,00-38,17
Rodrigo Tekstil13,375,36-2,48
Royal Halı2,99-1,97-13,08
RTA Laboratuvarları21,260,85-29,79
Sabancı Holding11,125,300,85
Safkar Ege Soğutmacılık7,353,52-32,44
Sanel Mühendislik4,98-0,2045,61
Sanifoam Sünger28,0014,01105,88
Sanko Pazarlama9,71-0,614,77
Saray Matbaacılık3,902,36-55,53
Sarkuysan18,4824,78112,48
Sasa Polyester31,049,84107,15
Say Yenilenebilir Enerji21,200,76149,12
Sekuro Plastik19,190,6837,46
Selçuk Ecza Deposu8,893,25-33,81
Selçuk Gıda4,25-1,85-14,66
Selva Gıda Sanayi10,9133,05

Senkron Güvenlik27,40-7,874,34
Serve Film Prodüksiyon14,10-7,24-11,88
Servet GMYO67,95-0,59-13,33
Seyitler Kimya16,254,7720,70
Silverline Endüstri5,150,78-40,12
Sinpaş GMYO4,030,25-3,59
Smartiks Yazılım5,270,00-40,52
Sodaş Sodyum Sanayii24,582,42-6,67
Söktaş2,92-4,89-10,17
Sönmez Filament26,10-3,62-50,93
Sönmez Pamuklu14,335,37-40,29
Sumaş Suni Tahta85,500,7167,61
Şeker Fin. Kir.4,911,66-23,28
Şekerbank1,011,00-33,11
Şişe Cam8,661,4120,96
Şok Marketler Ticaret11,100,00-11,06
T. Halk Bankası4,430,45-20,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,98-6,09-32,45
T.S.K.B.1,291,57-26,14
T.Tuborg16,041,13-9,54
Taç Tarım Ürünleri23,40-1,60122,22
Tat Gıda9,57-5,62-17,22
TAV Havalimanları26,583,4224,79
Tek-Art Turizm1,23-0,81-39,11
Tekfen Holding15,132,65-7,74
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,191,64-28,52
Temapol Polimer Plastik14,241,3523,83
Tetamat Gıda Yatırımları192,201,80-11,14
TGS Dış Ticaret16,0413,1226,20
Tofaş Oto. Fab.58,800,9490,22
Torunlar GMYO3,791,07-2,82
Trabzon Liman29,940,74-6,79
Trabzonspor Sportif5,4234,49122,13
Trend GMYO6,442,22-48,77
TSKB GMYO2,89-5,25-40,12
Tuğçelik14,079,5874,13
Tukaş6,751,05-30,34
Turcas Petrol3,560,00-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık12,124,57

Turkcell15,29-1,502,51
Tümosan Motor ve Traktör16,013,3613,79
Tüpraş139,800,4329,44
Türk Hava Yolları14,975,8715,96
Türk İlaç Serum9,82-7,01

Türk Prysmian Kablo22,6012,6687,36
Türk Telekom7,530,40-4,68
Türk Traktör164,90-4,13-3,21
Türker Proje Gayrimenkul139,602,6523,65
Türkiye Sigorta4,89-4,12-20,85
Ufuk Yatırım21,62-2,6161,34
Ulaşlar Turizm Yat.3,87-4,91-8,73
Ulusoy Elektrik51,250,69-0,19
Ulusoy Un Sanayi5,221,362,58
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,640,61-29,91
Utopya Turizm18,98-2,57-51,08
Uzertaş Boya28,78-4,00-49,15
Ülker Bisküvi20,182,49-9,58
Ünlü Yatırım Holding5,721,06

Vakıf Fin. Kir.6,48-0,6190,14
Vakıf GMYO1,582,60-34,13
Vakıf Yat. Ort.6,101,16-17,12
Vakıflar Bankası3,440,29-26,96
Vakko Tekstil9,341,9749,05
Vanet Gıda5,801,40-24,97
VBT Yazılım20,700,88

Verusa Holding45,603,351,15
Verusaturk Girisim20,365,0656,04
Vestel25,342,6741,23
Vestel Beyaz Eşya6,152,5538,56
Viking Kağıt6,310,16-29,89
Yapı ve Kredi Bank.2,735,81-8,91
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,420,53-15,95
Yataş13,364,46-5,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,220,94-26,82
Yeni Gimat GMYO15,070,4730,00
Yeo Teknoloji68,203,88

Yeşil GMYO0,902,27-34,78
Yeşil Yapı1,07-0,93-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,060,00-51,83
Yibitaş İnşaat Malzeme10.100,001,00-35,26
Yonga Mobilya19,492,31-34,57
Yükselen Çelik5,261,741,24
Yünsa11,52-13,71-17,07
Ziraat GMYO2,0022,70

Zorlu Enerji1,644,46-35,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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