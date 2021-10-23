Yatırımcı rehberi (9)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|30.000,00
|-2,91
|-25,93
|İş Bankası (C)
|5,43
|5,64
|-20,06
|İş Bankası (Kur.)
|348.249,70
|-4,59
|-8,36
|İş Fin.Kir.
|3,06
|3,73
|-20,73
|İş Girişim
|7,94
|1,93
|-58,10
|İş GMYO
|1,91
|3,24
|-24,80
|İş Y. Men. Değ.
|14,83
|8,72
|-10,65
|İş Yat. Ort.
|2,71
|3,44
|-19,42
|İşbir Holding
|57,15
|-4,51
|6,47
|Işık Plastik
|6,20
|-0,48
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|-2,06
|-16,67
|İttifak Holding
|1,24
|2,48
|-44,39
|İz Hayvancılık Tarım
|24,04
|18,42
|33,56
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|0,88
|-30,81
|İzmir Fırça
|6,03
|1,52
|8,45
|Jantsa Jant Sanayi
|56,20
|1,54
|35,59
|Kafein Yazılım
|19,92
|1,94
|-6,65
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,02
|1,74
|Kaplamin
|23,94
|0,00
|-29,17
|Kardemir (A)
|6,35
|5,48
|6,72
|Kardemir (B)
|6,32
|5,33
|19,92
|Kardemir (D)
|7,52
|8,36
|30,10
|Karel Elektronik
|8,61
|-3,91
|28,04
|Karsan Otomotiv
|3,64
|3,12
|12,00
|Karsu Tekstil
|8,33
|-0,48
|-2,57
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|16,90
|10,82
|Kartonsan
|49,36
|8,06
|-47,86
|Katmerciler Ekipman
|1,30
|0,00
|-24,95
|Kent Gıda
|178,60
|0,06
|-49,78
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|2,48
|-37,08
|Kervan Gıda
|11,74
|2,89
|14,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|3,90
|-36,51
|Kiler GMYO
|1,96
|-2,97
|-21,91
|Kızılbük GYO
|28,10
|-1,75
|Klimasan Klima
|10,29
|3,00
|21,95
|Koç Holding
|22,32
|3,81
|9,13
|Konfrut Gıda
|4,21
|2,43
|-0,36
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,60
|12,69
|199,15
|Konya Çimento
|825,00
|2,22
|-26,99
|Koray GMYO
|7,41
|4,96
|66,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,70
|7,98
|65,27
|Koza Altın
|102,40
|4,07
|5,89
|Koza Madencilik
|16,24
|6,98
|4,84
|Körfez GMYO
|5,40
|6,30
|-6,90
|Kristal Kola
|1,29
|0,78
|-57,77
|Kron Telekomünikasyon
|32,60
|-2,10
|-11,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,70
|0,29
|53,66
|Kuyas Yatırım
|2,56
|3,23
|11,30
|Kütahya Porselen
|66,95
|0,90
|32,71
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,00
|-2,08
|Lider Faktoring
|3,22
|-0,92
|-5,57
|Link Bilgisayar
|28,00
|3,70
|-11,38
|Logo Yazılım
|43,30
|4,19
|39,05
|Lokman Hekim Sağlık
|10,28
|-0,39
|44,84
|Lüks Kadife
|45,06
|-8,08
|56,92
|Makina Takım
|3,22
|17,52
|-5,57
|Manas Enerji Yönetimi
|15,58
|-2,62
|Margün Enerji
|8,43
|1,08
|Marka Yatırım Holding
|4,22
|-0,71
|-34,37
|Marmaris Altınyunus
|175,40
|-2,01
|57,88
|Marshall
|258,60
|6,51
|-15,68
|Martı GMYO
|0,90
|-4,26
|-64,76
|Martı Otel
|1,65
|3,12
|-22,54
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,38
|-2,91
|Mavi Giyim
|71,45
|0,92
|38,44
|Mazhar Zorlu Holding
|32,10
|5,25
|1,97
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,82
|-1,36
|Mega Polietilen
|4,97
|-1,97
|-35,12
|Menderes Tekstil
|2,06
|3,00
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,27
|7,54
|Merit Turizm
|23,80
|-18,33
|129,74
|Merko Gıda
|4,47
|0,90
|-48,26
|Metemtur Yatırım
|3,06
|0,00
|-62,15
|Metro Holding
|1,29
|2,38
|-37,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,74
|4,18
|-5,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|-0,57
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,14
|9,14
|-20,23
|Milpa
|3,88
|-0,77
|-15,65
|Mistral GMYO
|4,46
|-5,51
|-5,31
|MLP Sağlık
|25,48
|-0,23
|28,23
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,68
|-0,70
|23,48
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,26
|15,42
|-38,73
|Mondi Tire Kutsan
|9,25
|4,40
|21,71
|Nasmed Egepol
|5,21
|0,19
|Naturel Enerji
|32,58
|3,30
|-8,25
|Naturelgaz
|7,26
|1,40
|Net Holding
|4,49
|2,98
|30,90
|Netaş Telekom.
|17,00
|3,34
|-39,46
|Niğbaş Niğde Beton
|7,93
|3,39
|-84,75
|Nuh Çimento
|43,86
|16,15
|-8,68
|Nurol GMYO
|14,84
|-4,75
|103,57
|Odaş Elektrik
|1,40
|-3,45
|-52,11
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,53
|-10,40
|Orge Enerji Elektrik
|5,78
|0,17
|25,31
|Orma Orman Mahsulleri
|26,40
|3,53
|79,35
|Osmanlı Menkul
|23,68
|-2,55
|-23,22
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|3,55
|-25,01
|Otokar
|337,80
|0,42
|11,01
|Oyak Çimento
|6,73
|4,34
|-23,35
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|1,48
|-0,75
|Oyak Yatırım Menkul
|29,06
|-3,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,97
|5,98
|69,21
|Özak GMYO
|5,05
|8,84
|-0,98
|Özbal Çelik Boru
|16,68
|1,40
|154,66
|Özderici GMYO
|1,59
|6,00
|-28,38
|Özerden Plastik
|7,32
|-0,81
|-18,67
|Pamel Elektrik
|63,75
|7,87
|199,02
|Panora GMYO
|6,33
|2,10
|7,82
|Papilon Savunma
|12,81
|4,74
|-43,66
|Park Elek.Madencilik
|4,83
|3,43
|-10,06
|Parsan
|29,14
|2,17
|19,92
|Pegasus
|78,65
|-3,14
|5,43
|Peker GMYO
|0,96
|4,35
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,42
|-3,39
|-32,28
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|183,20
|1,78
|Pera GMYO
|1,37
|0,74
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,94
|-2,30
|25,16
|Petkim
|6,46
|6,60
|29,72
|Petrokent Turizm
|3.500,00
|-1,69
|286,14
|Pınar Et ve Un
|16,25
|2,85
|-25,74
|Pınar Su
|3,87
|1,04
|-4,78
|Pınar Süt
|16,50
|3,97
|-26,83
|Plastikkart
|18,90
|-2,93
|32,69
|Polisan Holding
|2,72
|4,21
|-29,25
|Politeknik Metal
|326,00
|-1,33
|-19,65
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|4,21
|-27,74
|QNB Finans Fin. Kir.
|64,15
|-3,53
|-48,80
|QNB Finansbank
|34,10
|-2,85
|-51,53
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,95
|2,34
|Ral Yatırım Holding
|5,78
|11,15
|30,18
|Ray Sigorta
|9,43
|-5,23
|-38,96
|Reysaş GMYO
|2,81
|6,84
|-13,32
|Reysaş Lojistik
|5,21
|12,77
|0,70
|Rhea Girişim
|1,84
|-1,60
|-50,54
|Rodrigo Tekstil
|12,69
|-1,70
|-7,44
|Royal Halı
|3,05
|-0,97
|-11,34
|RTA Laboratuvarları
|21,08
|1,84
|-30,38
|Sabancı Holding
|10,56
|5,39
|-4,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,10
|0,85
|-34,74
|Sanel Mühendislik
|4,99
|0,81
|45,91
|Sanifoam Sünger
|24,56
|-7,32
|80,59
|Sanko Pazarlama
|9,77
|3,94
|5,42
|Saray Matbaacılık
|3,81
|-1,55
|-56,56
|Sarkuysan
|14,81
|11,02
|70,28
|Sasa Polyester
|28,26
|6,24
|88,60
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,04
|3,44
|147,24
|Sekuro Plastik
|19,06
|1,38
|36,53
|Selçuk Ecza Deposu
|8,61
|4,74
|-35,90
|Selçuk Gıda
|4,33
|3,34
|-13,05
|Selva Gıda Sanayi
|8,20
|-0,24
|Senkron Güvenlik
|29,74
|0,75
|13,25
|Serve Film Prodüksiyon
|15,20
|5,19
|-5,00
|Servet GMYO
|68,35
|-3,19
|-12,82
|Seyitler Kimya
|15,51
|3,68
|15,20
|Silverline Endüstri
|5,11
|2,61
|-40,58
|Sinpaş GMYO
|4,02
|-0,25
|-3,83
|Smartiks Yazılım
|5,27
|1,54
|-40,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|1,61
|-8,87
|Söktaş
|3,07
|7,72
|-5,56
|Sönmez Filament
|27,08
|-3,66
|-49,08
|Sönmez Pamuklu
|13,60
|0,00
|-43,33
|Sumaş Suni Tahta
|84,90
|-3,41
|66,44
|Şeker Fin. Kir.
|4,83
|4,55
|-24,53
|Şekerbank
|1,00
|2,04
|-33,77
|Şişe Cam
|8,54
|5,96
|19,28
|Şok Marketler Ticaret
|11,10
|3,45
|-11,06
|T. Halk Bankası
|4,41
|2,08
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,34
|7,92
|-28,07
|T.S.K.B.
|1,27
|5,83
|-27,28
|T.Tuborg
|15,86
|-1,06
|-10,55
|Taç Tarım Ürünleri
|23,78
|-0,08
|125,83
|Tat Gıda
|10,14
|6,18
|-12,29
|TAV Havalimanları
|25,70
|-1,68
|20,66
|Tek-Art Turizm
|1,24
|5,98
|-38,61
|Tekfen Holding
|14,74
|8,22
|-10,12
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,09
|2,01
|-29,68
|Temapol Polimer Plastik
|14,05
|1,81
|22,17
|Tetamat Gıda Yatırımları
|188,80
|2,11
|-12,71
|TGS Dış Ticaret
|14,18
|0,50
|11,57
|Tofaş Oto. Fab.
|58,25
|4,39
|88,44
|Torunlar GMYO
|3,75
|-1,57
|-3,85
|Trabzon Liman
|29,72
|4,35
|-7,47
|Trabzonspor Sportif
|4,03
|27,94
|65,16
|Trend GMYO
|6,30
|-1,10
|-49,88
|TSKB GMYO
|3,05
|5,17
|-36,81
|Tuğçelik
|12,84
|0,23
|58,91
|Tukaş
|6,68
|0,91
|-31,06
|Turcas Petrol
|3,56
|2,01
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,59
|1,05
|Turkcell
|15,92
|4,05
|4,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,49
|2,04
|10,09
|Tüpraş
|139,20
|7,91
|28,89
|Türk Hava Yolları
|14,14
|-3,42
|9,53
|Türk İlaç Serum
|10,56
|-4,95
|Türk Prysmian Kablo
|20,06
|28,26
|66,30
|Türk Telekom
|7,50
|2,18
|-5,06
|Türk Traktör
|172,00
|5,20
|0,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|136,00
|2,49
|20,46
|Türkiye Sigorta
|5,10
|2,82
|-17,45
|Ufuk Yatırım
|22,20
|15,26
|65,67
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,07
|7,11
|-4,01
|Ulusoy Elektrik
|50,90
|-0,49
|-0,88
|Ulusoy Un Sanayi
|5,15
|0,39
|1,21
|Umpaş Holding
|1,29
|5,74
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,63
|1,87
|-30,34
|Utopya Turizm
|19,48
|2,53
|-49,79
|Uzertaş Boya
|29,98
|3,38
|-47,03
|Ülker Bisküvi
|19,69
|1,81
|-11,77
|Ünlü Yatırım Holding
|5,66
|-1,74
|Vakıf Fin. Kir.
|6,52
|1,40
|91,31
|Vakıf GMYO
|1,54
|4,76
|-35,80
|Vakıf Yat. Ort.
|6,03
|-0,66
|-18,07
|Vakıflar Bankası
|3,43
|2,69
|-27,18
|Vakko Tekstil
|9,16
|0,55
|46,18
|Vanet Gıda
|5,72
|-2,89
|-26,00
|VBT Yazılım
|20,52
|-2,47
|Verusa Holding
|44,12
|1,43
|-2,13
|Verusaturk Girisim
|19,38
|0,52
|48,53
|Vestel
|24,68
|5,56
|37,55
|Vestel Beyaz Eşya
|50,50
|8,37
|35,11
|Viking Kağıt
|6,30
|0,48
|-30,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|9,79
|-13,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,26
|-0,33
|-16,39
|Yataş
|12,79
|-1,62
|-9,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|1,27
|-27,50
|Yeni Gimat GMYO
|15,00
|-0,66
|29,40
|Yeo Teknoloji
|65,65
|-6,35
|Yeşil GMYO
|0,88
|0,00
|-36,23
|Yeşil Yapı
|1,08
|1,89
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|3,00
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.999,90
|-5,12
|-35,90
|Yonga Mobilya
|19,05
|-4,42
|-36,05
|Yükselen Çelik
|5,17
|2,78
|-0,49
|Yünsa
|13,35
|-1,91
|-3,90
|Ziraat GMYO
|1,63
|2,52
|Zorlu Enerji
|1,57
|3,97
|-37,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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