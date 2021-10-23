Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 -2,12 -34,37 Acıpayam Selüloz 16,14 0,69 -5,22 Adel Kalemcilik 25,60 2,56 -23,33 Adese Gayrimenkul 1,18 2,61 -57,86 Afyon Çimento 3,48 2,05 -31,90 AGESA Hayat Emeklilik 21,44 -3,34 25,12 Ak Enerji 1,87 3,31 -15,38 Akbank 5,45 6,03 -19,35 Akçansa 15,62 3,51 -3,00 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 2,14 -20,52 Akfen GMYO 5,70 -2,90 118,32 Akın Tekstil 30,68 2,88 -3,40 Akiş GMYO 1,80 5,88 -35,54 Akmerkez GMYO 36,44 1,50 -41,06 Aksa 21,94 10,31 58,82 Aksa Enerji 7,07 9,78 90,05 Aksigorta 7,22 4,49 -13,11 Aksu Enerji 17,96 9,18 137,97 Alarko Carrıer 292,50 2,09 -19,54 Alarko GMYO 22,62 3,19 -10,70 Alarko Holding 9,18 8,90 7,73 Albaraka Türk 1,80 0,56 -7,22 Alcatel Lucent Teletaş 24,72 -2,06 -16,66 Alkim Kağıt 15,08 3,43 16,51 Alkim Kimya 17,37 -1,14 23,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,42 0,71 -3,13 Altınyunus Çeşme 52,50 0,10 5,08 Anadolu Efes 21,84 4,30 2,24 Anadolu Grubu Holding 25,00 7,48 -4,31 Anadolu Hayat Emek. 9,23 -6,29 14,87 Anadolu Isuzu 18,57 5,51 3,17 Anadolu Sigorta 6,00 -1,96 -16,90 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 24,14 Anel Elektrik 2,71 3,83 -14,51 Arçelik 33,58 3,39 18,00 ARD Bilişim Teknolojileri 44,26 3,27 -7,95 Arena Bilgisayar 9,30 1,09 -14,70 Armada Bilgisayar 49,00 0,33 -0,16 Arsan Tekstil 4,52 5,85 13,40 Arzum Ev Aletleri 17,09 2,03 -29,28 Aselsan 16,70 1,27 -8,49 Ata GMYO 4,14 9,23 -24,86 Atakule GMYO 2,70 1,12 15,33 Atlantis Yatırım Holding 5,70 2,52 2,52 Atlas Yat. Ort. 1,34 -2,19 -23,43 ATP Bilgisayar 35,18 -0,34 Avrasya GMYO 1,85 -1,60 -29,37 Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 -1,67 -26,56 Avrupa Yatırım Holding 6,43 -1,98 7,17 Aydem Enerji 6,71 -0,15 Ayen Enerji 5,56 16,08 2,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,50 0,54 64,01 Aygaz 18,70 11,05 31,82 Bagfaş 20,54 2,29 2,70 Bak Ambalaj 19,26 1,10 -2,61 Balatacılar Balatacılık 8,78 -2,66 6,55 Bantaş Ambalaj 3,26 2,84 4,26 Banvit 64,50 0,31 24,04 Başkent Doğalgaz GMYO 33,80 1,50 Baştaş Başkent Çimento 9,70 3,52 -44,16 Batı Çimento 15,73 10,00 233,97 Batısöke Çimento 2,60 5,26 6,56 Bayrak Taban Sanayi 8,29 -6,96 -21,87 Bera Holding 10,08 2,54 -50,30 Berkosan Yalıtım 7,76 5,87 -13,00 Beşiktaş Futbol Yat. 5,82 -3,00 44,06 Beyaz Filo 9,02 -1,74 -10,51 Bilici Yatırım 14,74 4,54 166,39 Bim Mağazalar 62,30 2,81 -12,62 Biotrend Çevre ve Enerji 27,50 1,78 Birko Mensucat 1,05 -1,87 -5,41 Birleşim Mühendislik 9,49 1,50 Birlik Mensucat 2,01 0,50 -41,91 Bizim Mağazaları 12,40 2,39 -17,19 BMS Çelik Hasır 8,04 -2,19 Boğaziçi Beton Sanayi 4,40 2,80 Borusan Mannesmann 23,44 4,64 -15,68 Borusan Yat. Paz. 330,40 1,98 -27,27 Bosch Fren Sistemleri 820,00 2,24 -33,32 Bossa 27,20 1,95 52,38 Brisa 23,48 5,58 21,26 Burçelik 21,82 -0,27 3,81 Burçelik Vana 21,08 0,38 -57,55 Bursa Çimento 3,84 3,50 -22,85 Carrefoursa 41,28 0,39 -42,51 Casa Emtia Petrol 120,10 -2,91 13,30 Ceo Event Medya 8,20 -24,00 27,53 Coca Cola İçecek 80,45 2,81 26,68 Cosmos Yat. Holding 11,68 9,47 44,91 Credıtwest Faktorıng 4,68 0,65 -20,27 Çan2 Termik 14,70 2,51 Çelebi 152,60 -1,23 -16,40 Çelik Halat 6,24 2,30 -31,41 Çemaş Döküm 1,15 1,77 -32,46 Çemtaş 14,00 3,24 -10,89 Çimbeton 208,10 2,82 -29,81 Çimentaş 26,58 0,38 -26,49 Çimsa 30,44 2,15 71,01 Çuhadaroğlu Metal 8,47 -2,19 11,34 Dagi Giyim 3,02 -3,82 -11,34 Dagi Yatırım Holding 11,95 -2,85 -7,36 Dardanel 2,61 2,76 -50,99 Datagate Bilgisayar 12,90 -1,60 -19,93 Demısaş Döküm 8,84 29,24 36,52 Denge Holding 1,46 -0,68 -51,93 Deniz GMYO 1,60 -1,23 -13,14 Derimod 8,84 -3,70 -9,24 Derlüks Yatırım Holding 5,10 3,24 -42,18 Desa Deri 7,88 -1,25 -19,10 Despec Bilgisayar 9,18 1,66 -29,71 Deva Holding 23,80 1,80 -1,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,16 1,36 3,57 Diriteks Diriliş Tekstil 4,19 -0,95 12,33 Ditaş Doğan 17,93 2,75 37,86 DO-CO 855,00 0,00 35,71 Doğan Burda 41,14 48,52 83,33 Doğan Holding 2,63 3,14 -12,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 1,88 -6,82 Doğusan 4,33 -2,26 -1,14 Doğuş GMYO 9,03 -1,31 10,53 Doğuş Otomotiv 32,98 6,25 27,22 Döktaş Dökümcülük 26,72 -3,12 -12,74 Duran Doğan Basım 16,14 0,69 53,86 Dyo Boya 10,08 2,65 -10,38 Eczacıbaşı İlaç 5,90 2,61 -18,08 Eczacıbaşı Yatırım 36,42 3,41 35,29 E-Data Teknoloji 9,65 -3,60 Edip Gayrimenkul 3,90 4,84 17,47 Ege Endüstri 1.233,20 5,84 -25,93 Ege Gübre 179,90 4,53 25,40 Ege Profil 29,20 3,85 -22,44 Ege Seramik 15,14 1,20 56,69 Egeplast 24,42 7,96 -26,67 Ekiz Kimya 6,33 3,77 -11,22 Emek Elektrik 2,92 0,00 2,27 Eminiş Ambalaj 18,77 -0,69 -49,05 Emlak Konut GMYO 1,96 4,26 -7,31 Enerjisa Enerji 11,65 8,98 1,04 Enka İnşaat 10,68 5,85 51,67 Erbosan 94,35 9,84 132,65 Ereğli Demir Çelik 19,35 8,52 47,30 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,22 0,31 Ersu Gıda 4,37 -8,77 -11,54 Escar Turizm Taşımacılık 22,20 0,82 Escort Teknoloji 5,13 1,38 -21,92 Esenboğa Elektrik 27,74 1,76 45,80 Etiler Gıda 5,10 0,20 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 4,74 -5,20 24,10 Euro Trend Yat. Ort. 3,31 -1,19 -6,45 Euro Yat. Ort. 3,87 -2,27 -12,87 Euro Yatırım Holding 1,88 1,08 -33,80 Europap Tezol Kağıt 13,91 0,51 Fade Gıda 8,00 1,91 53,80 Fenerbahçe Futbol 31,06 0,71 5,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,33 -6,80 -20,96 F-M İzmit Piston 103,60 2,68 -15,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,55 2,03 -3,68 Ford Otosan 187,00 13,06 53,10 Formet Metal ve Cam 1,26 0,00 -48,64 Frigo Pak Gıda 21,00 8,25 0,10 Galata Wind Enerji 4,35 3,82 Galatasaray Sportif 3,39 1,50 -16,30 Garanti Bankası 9,12 2,13 -10,16 Garanti Faktoring 13,80 6,15 23,99 Garanti Yat. Ort. 2,54 12,39 -21,02 Gedik Y. Men. Değ. 6,70 0,45 13,06 Gediz Ambalaj 16,10 6,62 20,15 Gelecek Varlık Yönetimi 14,16 Gen İlaç 13,01 1,88 Gentaş 3,18 4,95 -29,54 Gersan Elektrik 5,32 1,53 -13,36 Girişim Elektrik Sanayi 22,82 1,88 Global Men. Değ. 6,00 3,27 -0,17 Global Yat. Holding 1,87 1,63 -46,77 Good-Year 8,79 3,41 10,31 Göltaş Çimento 37,80 0,85 -7,90 Gözde Girişim 5,87 4,45 -26,44 GSD Denizcilik 4,48 2,75 83,97 GSD Holding 2,72 2,26 8,37 Gübre Fabrik. 58,80 19,51 -31,67 Güler Yat. Holding 2,56 6,22 -26,07 Halk GMYO 2,81 24,34 -7,81 Hatay Tekstil 16,30 3,82 19,54 Hedef Girişim 2,78 2,96 10,11 Hedef Holding 2,15 Hektaş 8,33 3,35 55,93 HUB Girişim 10,38 5,27 -42,97 Hürriyet Gzt. 2,22 8,29 5,71 ICBC Turkey Bank 5,34 0,56 -17,85 İdeal Finansal Teknolojiler 43,42 0,42 222,59 İdealist GMYO 2,22 -3,90 -6,45 İhlas Ev Aletleri 0,94 1,08 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,85 4,94 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,87 1,16 -64,68 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,84 9,09 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,56 3,14 41,20 Info Yatırım 4,52 4,63 -3,22 İntema 34,02 1,98 -14,74 Inveo Yatırım Holding 29,96 -4,19 107,02 İpek Doğal Enerji 13,16 5,96 0,61 İskenderun Demir Çelik 13,14 9,23 45,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ satılacak mı? Bakan Dönmez iddiaları kesin bir dille yalanladı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını... Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler