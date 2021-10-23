Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|-2,12
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|16,14
|0,69
|-5,22
|Adel Kalemcilik
|25,60
|2,56
|-23,33
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|2,61
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,48
|2,05
|-31,90
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,44
|-3,34
|25,12
|Ak Enerji
|1,87
|3,31
|-15,38
|Akbank
|5,45
|6,03
|-19,35
|Akçansa
|15,62
|3,51
|-3,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|2,14
|-20,52
|Akfen GMYO
|5,70
|-2,90
|118,32
|Akın Tekstil
|30,68
|2,88
|-3,40
|Akiş GMYO
|1,80
|5,88
|-35,54
|Akmerkez GMYO
|36,44
|1,50
|-41,06
|Aksa
|21,94
|10,31
|58,82
|Aksa Enerji
|7,07
|9,78
|90,05
|Aksigorta
|7,22
|4,49
|-13,11
|Aksu Enerji
|17,96
|9,18
|137,97
|Alarko Carrıer
|292,50
|2,09
|-19,54
|Alarko GMYO
|22,62
|3,19
|-10,70
|Alarko Holding
|9,18
|8,90
|7,73
|Albaraka Türk
|1,80
|0,56
|-7,22
|Alcatel Lucent Teletaş
|24,72
|-2,06
|-16,66
|Alkim Kağıt
|15,08
|3,43
|16,51
|Alkim Kimya
|17,37
|-1,14
|23,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,42
|0,71
|-3,13
|Altınyunus Çeşme
|52,50
|0,10
|5,08
|Anadolu Efes
|21,84
|4,30
|2,24
|Anadolu Grubu Holding
|25,00
|7,48
|-4,31
|Anadolu Hayat Emek.
|9,23
|-6,29
|14,87
|Anadolu Isuzu
|18,57
|5,51
|3,17
|Anadolu Sigorta
|6,00
|-1,96
|-16,90
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|24,14
|Anel Elektrik
|2,71
|3,83
|-14,51
|Arçelik
|33,58
|3,39
|18,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,26
|3,27
|-7,95
|Arena Bilgisayar
|9,30
|1,09
|-14,70
|Armada Bilgisayar
|49,00
|0,33
|-0,16
|Arsan Tekstil
|4,52
|5,85
|13,40
|Arzum Ev Aletleri
|17,09
|2,03
|-29,28
|Aselsan
|16,70
|1,27
|-8,49
|Ata GMYO
|4,14
|9,23
|-24,86
|Atakule GMYO
|2,70
|1,12
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|5,70
|2,52
|2,52
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|-2,19
|-23,43
|ATP Bilgisayar
|35,18
|-0,34
|Avrasya GMYO
|1,85
|-1,60
|-29,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,35
|-1,67
|-26,56
|Avrupa Yatırım Holding
|6,43
|-1,98
|7,17
|Aydem Enerji
|6,71
|-0,15
|Ayen Enerji
|5,56
|16,08
|2,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,50
|0,54
|64,01
|Aygaz
|18,70
|11,05
|31,82
|Bagfaş
|20,54
|2,29
|2,70
|Bak Ambalaj
|19,26
|1,10
|-2,61
|Balatacılar Balatacılık
|8,78
|-2,66
|6,55
|Bantaş Ambalaj
|3,26
|2,84
|4,26
|Banvit
|64,50
|0,31
|24,04
|Başkent Doğalgaz GMYO
|33,80
|1,50
|Baştaş Başkent Çimento
|9,70
|3,52
|-44,16
|Batı Çimento
|15,73
|10,00
|233,97
|Batısöke Çimento
|2,60
|5,26
|6,56
|Bayrak Taban Sanayi
|8,29
|-6,96
|-21,87
|Bera Holding
|10,08
|2,54
|-50,30
|Berkosan Yalıtım
|7,76
|5,87
|-13,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,82
|-3,00
|44,06
|Beyaz Filo
|9,02
|-1,74
|-10,51
|Bilici Yatırım
|14,74
|4,54
|166,39
|Bim Mağazalar
|62,30
|2,81
|-12,62
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,50
|1,78
|Birko Mensucat
|1,05
|-1,87
|-5,41
|Birleşim Mühendislik
|9,49
|1,50
|Birlik Mensucat
|2,01
|0,50
|-41,91
|Bizim Mağazaları
|12,40
|2,39
|-17,19
|BMS Çelik Hasır
|8,04
|-2,19
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,40
|2,80
|Borusan Mannesmann
|23,44
|4,64
|-15,68
|Borusan Yat. Paz.
|330,40
|1,98
|-27,27
|Bosch Fren Sistemleri
|820,00
|2,24
|-33,32
|Bossa
|27,20
|1,95
|52,38
|Brisa
|23,48
|5,58
|21,26
|Burçelik
|21,82
|-0,27
|3,81
|Burçelik Vana
|21,08
|0,38
|-57,55
|Bursa Çimento
|3,84
|3,50
|-22,85
|Carrefoursa
|41,28
|0,39
|-42,51
|Casa Emtia Petrol
|120,10
|-2,91
|13,30
|Ceo Event Medya
|8,20
|-24,00
|27,53
|Coca Cola İçecek
|80,45
|2,81
|26,68
|Cosmos Yat. Holding
|11,68
|9,47
|44,91
|Credıtwest Faktorıng
|4,68
|0,65
|-20,27
|Çan2 Termik
|14,70
|2,51
|Çelebi
|152,60
|-1,23
|-16,40
|Çelik Halat
|6,24
|2,30
|-31,41
|Çemaş Döküm
|1,15
|1,77
|-32,46
|Çemtaş
|14,00
|3,24
|-10,89
|Çimbeton
|208,10
|2,82
|-29,81
|Çimentaş
|26,58
|0,38
|-26,49
|Çimsa
|30,44
|2,15
|71,01
|Çuhadaroğlu Metal
|8,47
|-2,19
|11,34
|Dagi Giyim
|3,02
|-3,82
|-11,34
|Dagi Yatırım Holding
|11,95
|-2,85
|-7,36
|Dardanel
|2,61
|2,76
|-50,99
|Datagate Bilgisayar
|12,90
|-1,60
|-19,93
|Demısaş Döküm
|8,84
|29,24
|36,52
|Denge Holding
|1,46
|-0,68
|-51,93
|Deniz GMYO
|1,60
|-1,23
|-13,14
|Derimod
|8,84
|-3,70
|-9,24
|Derlüks Yatırım Holding
|5,10
|3,24
|-42,18
|Desa Deri
|7,88
|-1,25
|-19,10
|Despec Bilgisayar
|9,18
|1,66
|-29,71
|Deva Holding
|23,80
|1,80
|-1,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,16
|1,36
|3,57
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,19
|-0,95
|12,33
|Ditaş Doğan
|17,93
|2,75
|37,86
|DO-CO
|855,00
|0,00
|35,71
|Doğan Burda
|41,14
|48,52
|83,33
|Doğan Holding
|2,63
|3,14
|-12,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|1,88
|-6,82
|Doğusan
|4,33
|-2,26
|-1,14
|Doğuş GMYO
|9,03
|-1,31
|10,53
|Doğuş Otomotiv
|32,98
|6,25
|27,22
|Döktaş Dökümcülük
|26,72
|-3,12
|-12,74
|Duran Doğan Basım
|16,14
|0,69
|53,86
|Dyo Boya
|10,08
|2,65
|-10,38
|Eczacıbaşı İlaç
|5,90
|2,61
|-18,08
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,42
|3,41
|35,29
|E-Data Teknoloji
|9,65
|-3,60
|Edip Gayrimenkul
|3,90
|4,84
|17,47
|Ege Endüstri
|1.233,20
|5,84
|-25,93
|Ege Gübre
|179,90
|4,53
|25,40
|Ege Profil
|29,20
|3,85
|-22,44
|Ege Seramik
|15,14
|1,20
|56,69
|Egeplast
|24,42
|7,96
|-26,67
|Ekiz Kimya
|6,33
|3,77
|-11,22
|Emek Elektrik
|2,92
|0,00
|2,27
|Eminiş Ambalaj
|18,77
|-0,69
|-49,05
|Emlak Konut GMYO
|1,96
|4,26
|-7,31
|Enerjisa Enerji
|11,65
|8,98
|1,04
|Enka İnşaat
|10,68
|5,85
|51,67
|Erbosan
|94,35
|9,84
|132,65
|Ereğli Demir Çelik
|19,35
|8,52
|47,30
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,22
|0,31
|Ersu Gıda
|4,37
|-8,77
|-11,54
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,20
|0,82
|Escort Teknoloji
|5,13
|1,38
|-21,92
|Esenboğa Elektrik
|27,74
|1,76
|45,80
|Etiler Gıda
|5,10
|0,20
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,74
|-5,20
|24,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,31
|-1,19
|-6,45
|Euro Yat. Ort.
|3,87
|-2,27
|-12,87
|Euro Yatırım Holding
|1,88
|1,08
|-33,80
|Europap Tezol Kağıt
|13,91
|0,51
|Fade Gıda
|8,00
|1,91
|53,80
|Fenerbahçe Futbol
|31,06
|0,71
|5,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,33
|-6,80
|-20,96
|F-M İzmit Piston
|103,60
|2,68
|-15,50
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,55
|2,03
|-3,68
|Ford Otosan
|187,00
|13,06
|53,10
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,00
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|8,25
|0,10
|Galata Wind Enerji
|4,35
|3,82
|Galatasaray Sportif
|3,39
|1,50
|-16,30
|Garanti Bankası
|9,12
|2,13
|-10,16
|Garanti Faktoring
|13,80
|6,15
|23,99
|Garanti Yat. Ort.
|2,54
|12,39
|-21,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,70
|0,45
|13,06
|Gediz Ambalaj
|16,10
|6,62
|20,15
|Gelecek Varlık Yönetimi
|14,16
|Gen İlaç
|13,01
|1,88
|Gentaş
|3,18
|4,95
|-29,54
|Gersan Elektrik
|5,32
|1,53
|-13,36
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,82
|1,88
|Global Men. Değ.
|6,00
|3,27
|-0,17
|Global Yat. Holding
|1,87
|1,63
|-46,77
|Good-Year
|8,79
|3,41
|10,31
|Göltaş Çimento
|37,80
|0,85
|-7,90
|Gözde Girişim
|5,87
|4,45
|-26,44
|GSD Denizcilik
|4,48
|2,75
|83,97
|GSD Holding
|2,72
|2,26
|8,37
|Gübre Fabrik.
|58,80
|19,51
|-31,67
|Güler Yat. Holding
|2,56
|6,22
|-26,07
|Halk GMYO
|2,81
|24,34
|-7,81
|Hatay Tekstil
|16,30
|3,82
|19,54
|Hedef Girişim
|2,78
|2,96
|10,11
|Hedef Holding
|2,15
|Hektaş
|8,33
|3,35
|55,93
|HUB Girişim
|10,38
|5,27
|-42,97
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|8,29
|5,71
|ICBC Turkey Bank
|5,34
|0,56
|-17,85
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,42
|0,42
|222,59
|İdealist GMYO
|2,22
|-3,90
|-6,45
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|1,08
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|4,94
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,87
|1,16
|-64,68
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|9,09
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,56
|3,14
|41,20
|Info Yatırım
|4,52
|4,63
|-3,22
|İntema
|34,02
|1,98
|-14,74
|Inveo Yatırım Holding
|29,96
|-4,19
|107,02
|İpek Doğal Enerji
|13,16
|5,96
|0,61
|İskenderun Demir Çelik
|13,14
|9,23
|45,42
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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