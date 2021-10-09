Yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,53 1,28 -28,55 Acıpayam Selüloz 16,80 4,15 -1,34 Adel Kalemcilik 25,38 -1,01 -23,99 Adese Gayrimenkul 1,18 -1,67 -57,86 Afyon Çimento 3,32 -1,48 -35,03 AGESA Hayat Emeklilik 19,70 10,12 14,96 Ak Enerji 1,87 10,65 -15,38 Akbank 5,26 -0,75 -22,17 Akçansa 15,25 8,16 -5,29 Akdeniz Yatırım Hold. 1,94 -5,83 -19,27 Akfen GMYO 5,85 28,29 124,07 Akın Tekstil 30,74 0,46 -3,21 Akiş GMYO 1,74 1,16 -37,69 Akmerkez GMYO 36,66 0,66 -40,70 Aksa 20,22 -0,88 46,37 Aksa Enerji 6,39 -5,89 71,77 Aksigorta 6,96 -0,57 -16,24 Aksu Enerji 13,95 16,35 84,84 Alarko Carrıer 290,10 -2,39 -20,20 Alarko GMYO 21,80 2,73 -13,94 Alarko Holding 8,32 -2,58 -2,36 Albaraka Türk 1,81 9,04 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 23,30 5,14 -21,44 Alkim Kağıt 14,28 -0,90 10,32 Alkim Kimya 16,43 1,48 16,63 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,43 9,56 -2,45 Altınyunus Çeşme 55,00 4,96 10,09 Anadolu Efes 21,12 -0,56 -1,13 Anadolu Grubu Holding 24,12 2,20 -7,67 Anadolu Hayat Emek. 10,30 8,88 28,18 Anadolu Isuzu 17,73 2,31 -1,50 Anadolu Sigorta 6,33 4,80 -12,33 Anel Elektrik 2,42 -2,42 -23,66 Arçelik 31,98 -2,08 12,37 ARD Bilişim Teknolojileri 44,04 -2,78 -8,40 Arena Bilgisayar 9,39 -2,80 -13,87 Armada Bilgisayar 48,30 -3,40 -1,59 Arsan Tekstil 4,39 1,86 10,14 Arzum Ev Aletleri 17,35 -3,61 -28,20 Aselsan 15,77 4,71 -13,59 Ata GMYO 3,94 -4,60 -28,49 Atakule GMYO 2,75 -2,14 17,47 Atlantis Yatırım Holding 5,60 12,00 0,72 Atlas Yat. Ort. 1,40 -3,45 -20,00 ATP Bilgisayar 34,34 -7,09 Avrasya GMYO 2,07 8,95 -20,97 Avrasya Petrol ve Tur. 2,58 8,86 -19,38 Avrupa Yatırım Holding 6,57 8,06 9,50 Aydem Enerji 6,88 -0,58 Ayen Enerji 4,88 3,17 -9,80 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,40 -0,76 63,13 Aygaz 16,30 5,98 14,90 Bagfaş 22,70 6,57 13,50 Bak Ambalaj 19,05 -4,22 -3,67 Balatacılar Balatacılık 8,65 -2,81 4,98 Bantaş Ambalaj 3,23 -5,28 3,30 Banvit 64,00 -3,54 23,08 Başkent Doğalgaz GMYO 28,62 1,13 Baştaş Başkent Çimento 9,30 0,00 -46,46 Batı Çimento 14,06 -1,54 198,51 Batısöke Çimento 2,55 -13,56 4,51 Bayrak Taban Sanayi 10,39 5,48 -2,07 Bera Holding 10,11 -3,25 -50,15 Berkosan Yalıtım 7,90 -1,86 -11,43 Beşiktaş Futbol Yat. 5,96 0,00 47,52 Beyaz Filo 8,98 -0,11 -10,91 Bilici Yatırım 15,48 -6,80 179,76 Bim Mağazalar 61,85 -2,14 -13,25 Biotrend Çevre ve Enerji 24,88 -17,07 Birko Mensucat 1,06 -0,93 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,13 -5,49 Birlik Mensucat 2,17 -5,65 -37,28 Bizim Mağazaları 12,50 -3,08 -16,52 BMS Çelik Hasır 8,41 2,44 Boğaziçi Beton Sanayi 4,54 -4,42 Borusan Mannesmann 22,94 -0,52 -17,48 Borusan Yat. Paz. 324,10 -2,67 -28,66 Bosch Fren Sistemleri 789,20 -2,52 -35,82 Bossa 26,70 -4,16 49,58 Brisa 21,52 -4,01 11,14 Burçelik 22,66 1,43 7,80 Burçelik Vana 21,30 -2,74 -57,11 Bursa Çimento 3,53 -0,84 -29,08 Carrefoursa 44,66 -7,57 -37,80 Casa Emtia Petrol 128,00 -1,39 20,75 Ceo Event Medya 8,55 1,18 32,97 Coca Cola İçecek 83,95 -0,89 32,19 Cosmos Yat. Holding 10,39 -4,42 28,91 Credıtwest Faktorıng 4,72 2,83 -19,59 Çan2 Termik 14,44 4,34 Çelebi 152,10 -3,43 -16,67 Çelik Halat 6,18 -0,16 -32,07 Çemaş Döküm 1,13 -1,74 -33,63 Çemtaş 12,33 -2,14 -21,52 Çimbeton 200,40 -1,28 -32,41 Çimentaş 27,00 0,75 -25,33 Çimsa 31,34 11,69 76,07 Çuhadaroğlu Metal 8,18 10,09 7,53 Dagi Giyim 3,14 -5,71 -7,82 Dagi Yatırım Holding 12,41 0,89 -3,80 Dardanel 2,55 -3,77 -52,11 Datagate Bilgisayar 13,47 0,60 -16,39 Demısaş Döküm 6,66 2,78 2,85 Denge Holding 1,48 2,07 -51,27 Deniz GMYO 1,66 -14,43 -9,88 Derimod 9,46 -3,67 -2,87 Derlüks Yatırım Holding 5,11 4,29 -42,06 Desa Deri 7,96 -4,67 -18,28 Despec Bilgisayar 9,07 -0,55 -30,55 Deva Holding 22,10 -3,41 -8,14 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,77 -2,53 -0,05 Diriteks Diriliş Tekstil 4,70 -8,02 26,01 Ditaş Doğan 16,10 -2,31 23,79 DO-CO 756,30 5,10 20,05 Doğan Burda 31,94 39,23 42,34 Doğan Holding 2,58 1,98 -13,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 -6,93 -7,68 Doğusan 4,63 -5,89 5,71 Doğuş GMYO 9,40 -12,72 15,06 Doğuş Otomotiv 31,60 -5,39 21,90 Döktaş Dökümcülük 31,90 2,24 4,18 Duran Doğan Basım 14,34 4,90 36,70 Dyo Boya 9,93 -1,49 -11,71 Eczacıbaşı İlaç 5,77 -0,52 -19,88 Eczacıbaşı Yatırım 36,48 -1,88 35,52 E-Data Teknoloji 10,08 -6,49 Edip Gayrimenkul 3,16 -4,82 -4,82 Ege Endüstri 1.120,00 -3,22 -32,73 Ege Gübre 167,30 1,89 16,62 Ege Profil 26,80 -0,81 -29,92 Ege Seramik 14,15 1,95 46,44 Egeplast 23,90 -4,17 -28,23 Ekiz Kimya 6,06 -0,66 -15,01 Emek Elektrik 2,72 5,02 -4,74 Eminiş Ambalaj 19,14 3,97 -48,05 Emlak Konut GMYO 1,78 0,56 -15,82 Enerjisa Enerji 10,49 1,65 -9,02 Enka İnşaat 10,09 0,00 43,29 Erbosan 86,65 -9,88 113,66 Ereğli Demir Çelik 17,07 2,40 29,94 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 -6,09 Ersu Gıda 5,11 17,47 3,44 Escar Turizm Taşımacılık 22,70 0,53 Escort Teknoloji 5,29 -2,22 -19,48 Esenboğa Elektrik 28,74 -6,02 51,05 Etiler Gıda 5,49 7,65 37,94 Euro Kapital Yat. Ort. 5,46 -7,46 42,95 Euro Trend Yat. Ort. 3,46 -0,86 -2,21 Euro Yat. Ort. 3,28 -2,67 -26,15 Euro Yatırım Holding 1,91 -4,50 -32,75 Europap Tezol Kağıt 13,92 -6,64 Fade Gıda 8,17 -1,57 57,06 Fenerbahçe Futbol 30,96 -6,01 4,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,28 -4,20 -22,66 F-M İzmit Piston 102,00 -1,54 -16,80 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,00 -2,36 -7,90 Ford Otosan 154,30 -5,16 26,33 Formet Metal ve Cam 1,29 -0,77 -47,42 Frigo Pak Gıda 20,58 -4,10 -1,91 Galata Wind Enerji 4,13 6,44 Galatasaray Sportif 3,40 3,98 -16,05 Garanti Bankası 9,30 0,22 -8,38 Garanti Faktoring 13,51 4,97 21,38 Garanti Yat. Ort. 2,23 0,90 -30,66 Gedik Y. Men. Değ. 6,76 -1,89 14,07 Gediz Ambalaj 15,22 -4,46 13,58 Gen İlaç 13,77 -0,79 Gentaş 3,01 0,00 -33,31 Gersan Elektrik 5,24 -1,50 -14,66 Girişim Elektrik Sanayi 24,00 -3,15 Global Men. Değ. 6,07 1,00 1,00 Global Yat. Holding 1,90 -9,09 -45,92 Good-Year 7,81 -0,26 -1,99 Göltaş Çimento 37,70 2,00 -8,15 Gözde Girişim 5,63 -1,75 -29,45 GSD Denizcilik 4,25 22,13 74,53 GSD Holding 2,78 6,51 10,76 Gübre Fabrik. 48,94 -0,29 -43,13 Güler Yat. Holding 2,46 -2,77 -28,96 Halk GMYO 2,33 -4,51 -23,56 Hatay Tekstil 16,15 2,41 18,44 Hedef Girişim 2,64 -1,86 4,56 Hektaş 8,36 -1,99 56,49 HUB Girişim 9,61 -4,76 -47,20 Hürriyet Gzt. 2,14 -13,36 1,90 ICBC Turkey Bank 5,52 -6,12 -15,08 İdeal Finansal Teknolojiler 43,16 -19,85 220,65 İdealist GMYO 2,40 9,09 1,14 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,83 -2,35 -33,60 İhlas Gazetecilik 0,92 1,10 -62,65 İhlas Holding 0,56 1,82 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,79 1,28 -30,70 İndeks Bilgisayar 6,47 3,35 39,26 Info Yatırım 3,84 -4,71 -17,78 İntema 33,56 -3,51 -15,89 Inveo Yatırım Holding 97,20 -4,99 119,81 İpek Doğal Enerji 12,17 4,11 -6,96 İskenderun Demir Çelik 11,70 2,63 29,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler