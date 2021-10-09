Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,53
|1,28
|-28,55
|Acıpayam Selüloz
|16,80
|4,15
|-1,34
|Adel Kalemcilik
|25,38
|-1,01
|-23,99
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|-1,67
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,32
|-1,48
|-35,03
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,70
|10,12
|14,96
|Ak Enerji
|1,87
|10,65
|-15,38
|Akbank
|5,26
|-0,75
|-22,17
|Akçansa
|15,25
|8,16
|-5,29
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,94
|-5,83
|-19,27
|Akfen GMYO
|5,85
|28,29
|124,07
|Akın Tekstil
|30,74
|0,46
|-3,21
|Akiş GMYO
|1,74
|1,16
|-37,69
|Akmerkez GMYO
|36,66
|0,66
|-40,70
|Aksa
|20,22
|-0,88
|46,37
|Aksa Enerji
|6,39
|-5,89
|71,77
|Aksigorta
|6,96
|-0,57
|-16,24
|Aksu Enerji
|13,95
|16,35
|84,84
|Alarko Carrıer
|290,10
|-2,39
|-20,20
|Alarko GMYO
|21,80
|2,73
|-13,94
|Alarko Holding
|8,32
|-2,58
|-2,36
|Albaraka Türk
|1,81
|9,04
|-6,70
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,30
|5,14
|-21,44
|Alkim Kağıt
|14,28
|-0,90
|10,32
|Alkim Kimya
|16,43
|1,48
|16,63
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,43
|9,56
|-2,45
|Altınyunus Çeşme
|55,00
|4,96
|10,09
|Anadolu Efes
|21,12
|-0,56
|-1,13
|Anadolu Grubu Holding
|24,12
|2,20
|-7,67
|Anadolu Hayat Emek.
|10,30
|8,88
|28,18
|Anadolu Isuzu
|17,73
|2,31
|-1,50
|Anadolu Sigorta
|6,33
|4,80
|-12,33
|Anel Elektrik
|2,42
|-2,42
|-23,66
|Arçelik
|31,98
|-2,08
|12,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,04
|-2,78
|-8,40
|Arena Bilgisayar
|9,39
|-2,80
|-13,87
|Armada Bilgisayar
|48,30
|-3,40
|-1,59
|Arsan Tekstil
|4,39
|1,86
|10,14
|Arzum Ev Aletleri
|17,35
|-3,61
|-28,20
|Aselsan
|15,77
|4,71
|-13,59
|Ata GMYO
|3,94
|-4,60
|-28,49
|Atakule GMYO
|2,75
|-2,14
|17,47
|Atlantis Yatırım Holding
|5,60
|12,00
|0,72
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|-3,45
|-20,00
|ATP Bilgisayar
|34,34
|-7,09
|Avrasya GMYO
|2,07
|8,95
|-20,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,58
|8,86
|-19,38
|Avrupa Yatırım Holding
|6,57
|8,06
|9,50
|Aydem Enerji
|6,88
|-0,58
|Ayen Enerji
|4,88
|3,17
|-9,80
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,40
|-0,76
|63,13
|Aygaz
|16,30
|5,98
|14,90
|Bagfaş
|22,70
|6,57
|13,50
|Bak Ambalaj
|19,05
|-4,22
|-3,67
|Balatacılar Balatacılık
|8,65
|-2,81
|4,98
|Bantaş Ambalaj
|3,23
|-5,28
|3,30
|Banvit
|64,00
|-3,54
|23,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,62
|1,13
|Baştaş Başkent Çimento
|9,30
|0,00
|-46,46
|Batı Çimento
|14,06
|-1,54
|198,51
|Batısöke Çimento
|2,55
|-13,56
|4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|10,39
|5,48
|-2,07
|Bera Holding
|10,11
|-3,25
|-50,15
|Berkosan Yalıtım
|7,90
|-1,86
|-11,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,96
|0,00
|47,52
|Beyaz Filo
|8,98
|-0,11
|-10,91
|Bilici Yatırım
|15,48
|-6,80
|179,76
|Bim Mağazalar
|61,85
|-2,14
|-13,25
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,88
|-17,07
|Birko Mensucat
|1,06
|-0,93
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,13
|-5,49
|Birlik Mensucat
|2,17
|-5,65
|-37,28
|Bizim Mağazaları
|12,50
|-3,08
|-16,52
|BMS Çelik Hasır
|8,41
|2,44
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,54
|-4,42
|Borusan Mannesmann
|22,94
|-0,52
|-17,48
|Borusan Yat. Paz.
|324,10
|-2,67
|-28,66
|Bosch Fren Sistemleri
|789,20
|-2,52
|-35,82
|Bossa
|26,70
|-4,16
|49,58
|Brisa
|21,52
|-4,01
|11,14
|Burçelik
|22,66
|1,43
|7,80
|Burçelik Vana
|21,30
|-2,74
|-57,11
|Bursa Çimento
|3,53
|-0,84
|-29,08
|Carrefoursa
|44,66
|-7,57
|-37,80
|Casa Emtia Petrol
|128,00
|-1,39
|20,75
|Ceo Event Medya
|8,55
|1,18
|32,97
|Coca Cola İçecek
|83,95
|-0,89
|32,19
|Cosmos Yat. Holding
|10,39
|-4,42
|28,91
|Credıtwest Faktorıng
|4,72
|2,83
|-19,59
|Çan2 Termik
|14,44
|4,34
|Çelebi
|152,10
|-3,43
|-16,67
|Çelik Halat
|6,18
|-0,16
|-32,07
|Çemaş Döküm
|1,13
|-1,74
|-33,63
|Çemtaş
|12,33
|-2,14
|-21,52
|Çimbeton
|200,40
|-1,28
|-32,41
|Çimentaş
|27,00
|0,75
|-25,33
|Çimsa
|31,34
|11,69
|76,07
|Çuhadaroğlu Metal
|8,18
|10,09
|7,53
|Dagi Giyim
|3,14
|-5,71
|-7,82
|Dagi Yatırım Holding
|12,41
|0,89
|-3,80
|Dardanel
|2,55
|-3,77
|-52,11
|Datagate Bilgisayar
|13,47
|0,60
|-16,39
|Demısaş Döküm
|6,66
|2,78
|2,85
|Denge Holding
|1,48
|2,07
|-51,27
|Deniz GMYO
|1,66
|-14,43
|-9,88
|Derimod
|9,46
|-3,67
|-2,87
|Derlüks Yatırım Holding
|5,11
|4,29
|-42,06
|Desa Deri
|7,96
|-4,67
|-18,28
|Despec Bilgisayar
|9,07
|-0,55
|-30,55
|Deva Holding
|22,10
|-3,41
|-8,14
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,77
|-2,53
|-0,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,70
|-8,02
|26,01
|Ditaş Doğan
|16,10
|-2,31
|23,79
|DO-CO
|756,30
|5,10
|20,05
|Doğan Burda
|31,94
|39,23
|42,34
|Doğan Holding
|2,58
|1,98
|-13,95
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,15
|-6,93
|-7,68
|Doğusan
|4,63
|-5,89
|5,71
|Doğuş GMYO
|9,40
|-12,72
|15,06
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|-5,39
|21,90
|Döktaş Dökümcülük
|31,90
|2,24
|4,18
|Duran Doğan Basım
|14,34
|4,90
|36,70
|Dyo Boya
|9,93
|-1,49
|-11,71
|Eczacıbaşı İlaç
|5,77
|-0,52
|-19,88
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,48
|-1,88
|35,52
|E-Data Teknoloji
|10,08
|-6,49
|Edip Gayrimenkul
|3,16
|-4,82
|-4,82
|Ege Endüstri
|1.120,00
|-3,22
|-32,73
|Ege Gübre
|167,30
|1,89
|16,62
|Ege Profil
|26,80
|-0,81
|-29,92
|Ege Seramik
|14,15
|1,95
|46,44
|Egeplast
|23,90
|-4,17
|-28,23
|Ekiz Kimya
|6,06
|-0,66
|-15,01
|Emek Elektrik
|2,72
|5,02
|-4,74
|Eminiş Ambalaj
|19,14
|3,97
|-48,05
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,56
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,49
|1,65
|-9,02
|Enka İnşaat
|10,09
|0,00
|43,29
|Erbosan
|86,65
|-9,88
|113,66
|Ereğli Demir Çelik
|17,07
|2,40
|29,94
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|-6,09
|Ersu Gıda
|5,11
|17,47
|3,44
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,70
|0,53
|Escort Teknoloji
|5,29
|-2,22
|-19,48
|Esenboğa Elektrik
|28,74
|-6,02
|51,05
|Etiler Gıda
|5,49
|7,65
|37,94
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,46
|-7,46
|42,95
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,46
|-0,86
|-2,21
|Euro Yat. Ort.
|3,28
|-2,67
|-26,15
|Euro Yatırım Holding
|1,91
|-4,50
|-32,75
|Europap Tezol Kağıt
|13,92
|-6,64
|Fade Gıda
|8,17
|-1,57
|57,06
|Fenerbahçe Futbol
|30,96
|-6,01
|4,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,28
|-4,20
|-22,66
|F-M İzmit Piston
|102,00
|-1,54
|-16,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,00
|-2,36
|-7,90
|Ford Otosan
|154,30
|-5,16
|26,33
|Formet Metal ve Cam
|1,29
|-0,77
|-47,42
|Frigo Pak Gıda
|20,58
|-4,10
|-1,91
|Galata Wind Enerji
|4,13
|6,44
|Galatasaray Sportif
|3,40
|3,98
|-16,05
|Garanti Bankası
|9,30
|0,22
|-8,38
|Garanti Faktoring
|13,51
|4,97
|21,38
|Garanti Yat. Ort.
|2,23
|0,90
|-30,66
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,76
|-1,89
|14,07
|Gediz Ambalaj
|15,22
|-4,46
|13,58
|Gen İlaç
|13,77
|-0,79
|Gentaş
|3,01
|0,00
|-33,31
|Gersan Elektrik
|5,24
|-1,50
|-14,66
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,00
|-3,15
|Global Men. Değ.
|6,07
|1,00
|1,00
|Global Yat. Holding
|1,90
|-9,09
|-45,92
|Good-Year
|7,81
|-0,26
|-1,99
|Göltaş Çimento
|37,70
|2,00
|-8,15
|Gözde Girişim
|5,63
|-1,75
|-29,45
|GSD Denizcilik
|4,25
|22,13
|74,53
|GSD Holding
|2,78
|6,51
|10,76
|Gübre Fabrik.
|48,94
|-0,29
|-43,13
|Güler Yat. Holding
|2,46
|-2,77
|-28,96
|Halk GMYO
|2,33
|-4,51
|-23,56
|Hatay Tekstil
|16,15
|2,41
|18,44
|Hedef Girişim
|2,64
|-1,86
|4,56
|Hektaş
|8,36
|-1,99
|56,49
|HUB Girişim
|9,61
|-4,76
|-47,20
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|-13,36
|1,90
|ICBC Turkey Bank
|5,52
|-6,12
|-15,08
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,16
|-19,85
|220,65
|İdealist GMYO
|2,40
|9,09
|1,14
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,83
|-2,35
|-33,60
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|1,10
|-62,65
|İhlas Holding
|0,56
|1,82
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|1,28
|-30,70
|İndeks Bilgisayar
|6,47
|3,35
|39,26
|Info Yatırım
|3,84
|-4,71
|-17,78
|İntema
|33,56
|-3,51
|-15,89
|Inveo Yatırım Holding
|97,20
|-4,99
|119,81
|İpek Doğal Enerji
|12,17
|4,11
|-6,96
|İskenderun Demir Çelik
|11,70
|2,63
|29,48
(Sürecek)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
500