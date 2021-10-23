Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (7)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1135521,40
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1099231,30
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,065411,19
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1177231,10
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0877391,07
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0108191,41
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0214641,35
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0255281,22
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0110650,87
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,072650,75
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,063294,99
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0613624,15
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,062974,08
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0107013,83
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0367833,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF0,0220153,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1701062,62
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2334122,56
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0363062,47
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,0538632,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0393413,80
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0107443,62
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0272283,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0525252,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0746132,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0522811,14
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0175361,12
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0574021,09
VEM Altın Katılım EYF0,0596531,08
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0592101,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0267240,35
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0813000,35
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0359570,35
HEM Para Piyasası EYF0,0282430,34
VEM Para Piyasası EYF0,0774310,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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