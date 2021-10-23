Yatırımcı rehberi (7)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,113552
|1,40
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109923
|1,30
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,06541
|1,19
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,117723
|1,10
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,087739
|1,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010819
|1,41
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,021464
|1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,025528
|1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011065
|0,87
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,07265
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,06329
|4,99
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,061362
|4,15
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,06297
|4,08
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010701
|3,83
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,036783
|3,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF
|0,022015
|3,37
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,170106
|2,62
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,233412
|2,56
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,036306
|2,47
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,053863
|2,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039341
|3,80
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010744
|3,62
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027228
|3,53
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,052525
|2,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,074613
|2,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,052281
|1,14
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,017536
|1,12
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,057402
|1,09
|VEM Altın Katılım EYF
|0,059653
|1,08
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,059210
|1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026724
|0,35
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,081300
|0,35
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035957
|0,35
|HEM Para Piyasası EYF
|0,028243
|0,34
|VEM Para Piyasası EYF
|0,077431
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|-
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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