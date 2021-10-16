Yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAnadolu Hayat Em. İki.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,111982
|3,20
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108512
|3,16
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,116443
|3,01
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,078396
|2,70
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,063633
|2,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,072112
|4,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010669
|2,13
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,02522
|1,48
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,021178
|1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,01097
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,060283
|4,86
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,058918
|3,60
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010664
|2,06
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032177
|1,90
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,010306
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,093007
|2,75
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,140278
|2,57
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,165758
|2,55
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,227582
|2,43
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,041153
|2,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010369
|5,48
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072883
|2,65
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051300
|2,61
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,034936
|2,59
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016972
|1,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018551
|5,25
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,055248
|5,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,057295
|5,16
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,055430
|5,15
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034407
|5,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,077171
|0,34
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,031220
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080054
|0,34
|HEM Para Piyasası EYF
|0,028148
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,076484
|0,33
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047394
|-0,82
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,080028
|-0,66
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027839
|-0,65
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,021445
|-0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,077666
|-0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067131
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018020
|-2,29
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019251
|-1,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018899
|-1,40
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,020024
|-1,35
|VEM Katkı EYF
|0,019106
|-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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