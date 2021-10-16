Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,111982 3,20 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108512 3,16 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,116443 3,01 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,078396 2,70 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,063633 2,70 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,072112 4,93 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010669 2,13 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,02522 1,48 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,021178 1,41 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,01097 1,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,060283 4,86 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,058918 3,60 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010664 2,06 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,032177 1,90 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010306 1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,093007 2,75 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,140278 2,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,165758 2,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,227582 2,43 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,041153 2,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010369 5,48 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072883 2,65 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051300 2,61 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,034936 2,59 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016972 1,88 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018551 5,25 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,055248 5,16 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,057295 5,16 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,055430 5,15 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034407 5,14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,077171 0,34 ZEM Para Piyasası EYF 0,031220 0,34 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080054 0,34 HEM Para Piyasası EYF 0,028148 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,076484 0,33 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047394 -0,82 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,080028 -0,66 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027839 -0,65 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021445 -0,63 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,077666 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067131 -1,00 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018020 -2,29 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019251 -1,41 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018899 -1,40 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,020024 -1,35 VEM Katkı EYF 0,019106 -1,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler