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Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,23 ile Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,23 ile Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF oldu.

HEM Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 1,80'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF17,748220-2,23
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF14,747232-2,19
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,497419-2,18
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF16,969362-1,86
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,795785-1,61
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,259724-1,60
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,397521-1,49
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,443071-1,48
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,895896-1,44
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,031699-1,43
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037777-1,80
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026234-1,79
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,059501-1,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065317-1,30
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,034977-1,16
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,091821-1,08
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,174451-1,08
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,153193-1,04
VEM Hisse Senedi EYF0,105362-0,97
ZEM Hisse Senedi EYF0,02799-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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