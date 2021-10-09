Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,23 ile Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF oldu.

HEM Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 1,80'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: