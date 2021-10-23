Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (6)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu4,1556852,10
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,8296731,40
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0761081,39
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1024921,29
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0550081,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1405834,91
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9429554,46
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,1294364,36
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0542704,30
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0932594,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1202516,35
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu199,1829894,70
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)1,0104334,36
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0335734,34
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,9055964,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,1347704,69
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,2960464,13
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,3041974,06
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0446624,06
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon1,1189714,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,1598763,28
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4417433,16
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,0817983,05
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5170682,80
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2676932,51
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Inveo Portföy Altın Fon1,1198541,78
Fiba Portföy Altın Fonu0,0437171,02
HSBC Portföy Altın Fonu4,3949701,01
İş Portföy Altın Fonu0,0571160,97
Garanti Portföy Altın Fonu0,1459620,97
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1368000,36
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0352590,36
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0309990,35
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1620760,35
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3631740,35
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031733-0,97
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,845530-0,59
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,900496-0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,070151-0,96
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,051528-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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