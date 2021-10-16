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Yatırımcı rehberi (4)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,76 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 9,76 ile İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 5,48'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0430069,76
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1130769,58
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0464108,68
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0822536,69
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0871806,64
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,1780166,61
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0039346,49
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0497806,30
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,2446046,02
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9027316,02
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0103695,48
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0185515,25
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0552485,16
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0572955,16
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0554305,15
NN Hay. Em. Altın EYF0,0344075,14
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0610155,13
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0585805,10
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0173415,09
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0563255,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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