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Yatırımcı rehberi (4)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,99 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,99 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 2,76'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0196754,99
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0195002,59
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0143592,44
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0457572,33
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8515022,25
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9875242,13
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0427042,07
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,7100742,05
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0200172,02
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1056661,75
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098302,76
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0353831,79
NN Hay. Em. Altın EYF0,0327261,52
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0176251,40
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0527151,39
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0516661,38
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0492421,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0525381,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0544851,34
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0580401,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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