Yatırımcı rehberi (3) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,53, BES fonları ise yüzde 1,87 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,53, BES fonları ise yüzde 1,87 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,29 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,81 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,5390475747
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,6772711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,5935341
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,2969680
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,7387842
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,7242411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,3012120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3037360
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,872572570
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,5752520
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,89660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,8129290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,591111110
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları2,0529290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,3415150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2915150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title