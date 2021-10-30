Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,53, BES fonları ise yüzde 1,87 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,29 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 4,81 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: