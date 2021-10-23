Yatırımcı rehberi (3) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,27, BES fonları ise yüzde 0,98 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,27, BES fonları ise yüzde 0,98 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,39 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,80 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,2790175546
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,4472711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,7735350
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,3968662
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,4486842
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5442410
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9512120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3237360
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,982572570
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,6652520
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,83660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,8029290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,991111110
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,3729290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,0215150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3415150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title