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Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,40, BES fonları ise yüzde 1,74 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,40, BES fonları ise yüzde 1,74 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 5,15 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 5,07 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,4089670487
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,68726210
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları3,1435340
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları3,1968626
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,5686841
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,8341400
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları5,1512120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3337360
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)1,7425719958
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,45522824
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları3,16660
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,6629281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,171117833
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,1329290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler5,0715150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3315150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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