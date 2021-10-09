Yatırımcı rehberi (7)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,027262
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,027057
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,0296
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036726
|0,30
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,054337
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010447
|0,43
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,068727
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011019
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010851
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024851
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057491
|0,85
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067812
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,123214
|0,68
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031577
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,08812
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035383
|1,79
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,093436
|0,76
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,025761
|0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,090516
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033344
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009830
|2,76
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,034248
|0,54
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030643
|0,46
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016658
|0,36
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,030151
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032726
|1,52
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017625
|1,40
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052715
|1,39
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,051666
|1,38
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,049242
|1,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032246
|0,36
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,085552
|0,35
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,031115
|0,34
|VEM Para Piyasası EYF
|0,076911
|0,34
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035717
|0,34
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108507
|-0,37
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105190
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,118640
|-0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,126440
|-0,20
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,113044
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059501
|-1,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065317
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034977
|-1,16
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,091821
|-1,08
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,174451
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Standart EYF
|0,071276
|-0,48
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031616
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,026286
|-0,44
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021212
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,028064
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037777
|-1,80
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026234
|-1,79
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033295
|-0,48
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040273
|-0,45
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021757
|-0,42
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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