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Yatırımcı rehberi (7)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0272620,34
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0270570,34
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,02960,31
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0367260,30
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0543370,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104470,43
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0687270,41
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0110190,33
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108510,31
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0248510,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0574910,85
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0678120,74
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1232140,68
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0315770,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,088120,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0353831,79
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF0,0934360,76
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0257610,65
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0905160,62
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0333440,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098302,76
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0342480,54
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0306430,46
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0166580,36
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0301510,25
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

NN Hay. Em. Altın EYF0,0327261,52
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0176251,40
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0527151,39
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0516661,38
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0492421,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0322460,36
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0855520,35
ZEM Para Piyasası EYF0,0311150,34
VEM Para Piyasası EYF0,0769110,34
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0357170,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108507-0,37
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105190-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,118640-0,24
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,126440-0,20
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,113044-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,059501-1,41
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065317-1,30
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,034977-1,16
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,091821-1,08
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,174451-1,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Standart EYF0,071276-0,48
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031616-0,47
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,026286-0,44
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021212-0,41
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,028064-0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037777-1,80
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026234-1,79
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,033295-0,48
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,040273-0,45
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021757-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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