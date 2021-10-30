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Yatırımcı rehberi (10)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sarkuysan18,4814,8124,78
Erbosan117,0094,3524,01
Ziraat GMYO2,001,6322,70
Gübre Fabrik.68,7558,8016,92
Gözde Girişim6,695,8713,97
Doğuş Otomotiv36,3232,9810,13
Anadolu Grubu Holding27,4625,009,84
Sasa Polyester31,0428,269,84
Garanti Bankası9,859,128,00
İş Y. Men. Değ.16,0014,837,89
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum9,8210,56-7,01
Halk GMYO2,622,81-6,76
Bera Holding9,6210,08-4,56
Biotrend Çevre ve Enerji26,3427,50-4,22
Türk Traktör164,90172,00-4,13
Türkiye Sigorta4,895,10-4,12
Aygaz18,3018,70-2,14
Logo Yazılım42,5043,30-1,85
Kervan Gıda11,5311,74-1,79
Albaraka Türk1,771,80-1,67
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası11.165.263.904

Türk Hava Yolları4.316.607.900

Ereğli Demir Çelik3.448.932.329

Gübre Fabrik.3.090.742.088

Sasa Polyester3.050.045.714

Akbank2.870.372.240

Yapı ve Kredi Bank.2.812.895.652

Tüpraş2.770.026.177

Şişe Cam2.680.498.947

Kardemir (D)2.619.615.127

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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