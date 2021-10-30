Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|18,48
|14,81
|24,78
|Erbosan
|117,00
|94,35
|24,01
|Ziraat GMYO
|2,00
|1,63
|22,70
|Gübre Fabrik.
|68,75
|58,80
|16,92
|Gözde Girişim
|6,69
|5,87
|13,97
|Doğuş Otomotiv
|36,32
|32,98
|10,13
|Anadolu Grubu Holding
|27,46
|25,00
|9,84
|Sasa Polyester
|31,04
|28,26
|9,84
|Garanti Bankası
|9,85
|9,12
|8,00
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|14,83
|7,89
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|9,82
|10,56
|-7,01
|Halk GMYO
|2,62
|2,81
|-6,76
|Bera Holding
|9,62
|10,08
|-4,56
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,34
|27,50
|-4,22
|Türk Traktör
|164,90
|172,00
|-4,13
|Türkiye Sigorta
|4,89
|5,10
|-4,12
|Aygaz
|18,30
|18,70
|-2,14
|Logo Yazılım
|42,50
|43,30
|-1,85
|Kervan Gıda
|11,53
|11,74
|-1,79
|Albaraka Türk
|1,77
|1,80
|-1,67
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|11.165.263.904
|Türk Hava Yolları
|4.316.607.900
|Ereğli Demir Çelik
|3.448.932.329
|Gübre Fabrik.
|3.090.742.088
|Sasa Polyester
|3.050.045.714
|Akbank
|2.870.372.240
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.812.895.652
|Tüpraş
|2.770.026.177
|Şişe Cam
|2.680.498.947
|Kardemir (D)
|2.619.615.127
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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