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Yatırımcı rehberi (10)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO2,812,2624,34Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO2,812,2624,34
Gübre Fabrik.58,8049,2019,51
Ford Otosan187,00165,4013,06
Aygaz18,7016,8411,05
Sarkuysan14,8113,3411,02
Aksa21,9419,8910,31
Erbosan94,3585,909,84
Yapı ve Kredi Bank.2,582,359,79
Aksa Enerji7,076,449,78
İskenderun Demir Çelik13,1412,039,23
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum10,5611,11-4,95
Odaş Elektrik1,401,45-3,45
Türk Hava Yolları14,1414,64-3,42
Pegasus78,6581,20-3,14
TAV Havalimanları25,7026,14-1,68
Yataş12,7913,00-1,62
Torunlar GMYO3,753,81-1,57
Alkim Kimya17,3717,57-1,14
MLP Sağlık25,4825,54-0,23
Aydem Enerji6,716,72-0,15
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası13.383.852.289

Türk Hava Yolları7.331.351.413

Tüpraş4.555.693.033

Ford Otosan4.542.176.028

Kardemir (D)4.425.564.777

Yapı ve Kredi Bank.4.102.976.642

Şişe Cam4.082.990.423

Ereğli Demir Çelik3.689.693.034

Aselsan3.506.264.162

Gübre Fabrik.3.121.693.511

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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