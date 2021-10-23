Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO2,812,2624,34Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,81
|2,26
|24,34
|Gübre Fabrik.
|58,80
|49,20
|19,51
|Ford Otosan
|187,00
|165,40
|13,06
|Aygaz
|18,70
|16,84
|11,05
|Sarkuysan
|14,81
|13,34
|11,02
|Aksa
|21,94
|19,89
|10,31
|Erbosan
|94,35
|85,90
|9,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|2,35
|9,79
|Aksa Enerji
|7,07
|6,44
|9,78
|İskenderun Demir Çelik
|13,14
|12,03
|9,23
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|10,56
|11,11
|-4,95
|Odaş Elektrik
|1,40
|1,45
|-3,45
|Türk Hava Yolları
|14,14
|14,64
|-3,42
|Pegasus
|78,65
|81,20
|-3,14
|TAV Havalimanları
|25,70
|26,14
|-1,68
|Yataş
|12,79
|13,00
|-1,62
|Torunlar GMYO
|3,75
|3,81
|-1,57
|Alkim Kimya
|17,37
|17,57
|-1,14
|MLP Sağlık
|25,48
|25,54
|-0,23
|Aydem Enerji
|6,71
|6,72
|-0,15
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|13.383.852.289
|Türk Hava Yolları
|7.331.351.413
|Tüpraş
|4.555.693.033
|Ford Otosan
|4.542.176.028
|Kardemir (D)
|4.425.564.777
|Yapı ve Kredi Bank.
|4.102.976.642
|Şişe Cam
|4.082.990.423
|Ereğli Demir Çelik
|3.689.693.034
|Aselsan
|3.506.264.162
|Gübre Fabrik.
|3.121.693.511
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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