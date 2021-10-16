Yatırımcı rehberi (10)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,81
|3,46
|10,12
|Çemtaş
|13,56
|12,33
|9,98
|Sarkuysan
|13,34
|12,17
|9,61
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,02
|24,88
|8,60
|Kardemir (D)
|6,94
|6,43
|7,93
|Tofaş Oto. Fab.
|55,80
|51,70
|7,93
|Pegasus
|81,20
|75,45
|7,62
|Ford Otosan
|165,40
|154,30
|7,19
|Alkim Kimya
|17,57
|16,43
|6,94
|Logo Yazılım
|41,56
|39,24
|5,91
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|1,85
|2,20
|-15,91
|Coca Cola İçecek
|78,25
|83,95
|-6,79
|Vestel
|23,38
|24,82
|-5,80
|QUA Granite Hayal Yapı
|10,70
|11,34
|-5,64
|MLP Sağlık
|25,54
|27,00
|-5,41
|Esenboğa Elektrik
|27,26
|28,74
|-5,15
|Türk İlaç Serum
|11,11
|11,69
|-4,96
|Çimsa
|29,80
|31,34
|-4,91
|Garanti Bankası
|8,93
|9,30
|-3,98
|Hektaş
|8,06
|8,36
|-3,59
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|9.169.332.881
|Türk Hava Yolları
|5.414.811.591
|Aselsan
|5.180.392.147
|Kardemir (D)
|4.182.263.656
|Tüpraş
|4.031.015.095
|Ford Otosan
|4.011.320.006
|Ereğli Demir Çelik
|3.606.971.791
|Şişe Cam
|2.659.251.845
|Petkim
|2.564.067.439
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.555.592.525
(Son)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
500