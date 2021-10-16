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Yatırımcı rehberi (10)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Torunlar GMYO3,813,4610,12
Çemtaş13,5612,339,98
Sarkuysan13,3412,179,61
Biotrend Çevre ve Enerji27,0224,888,60
Kardemir (D)6,946,437,93
Tofaş Oto. Fab.55,8051,707,93
Pegasus81,2075,457,62
Ford Otosan165,40154,307,19
Alkim Kimya17,5716,436,94
Logo Yazılım41,5639,245,91
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş GMYO1,852,20-15,91
Coca Cola İçecek78,2583,95-6,79
Vestel23,3824,82-5,80
QUA Granite Hayal Yapı10,7011,34-5,64
MLP Sağlık25,5427,00-5,41
Esenboğa Elektrik27,2628,74-5,15
Türk İlaç Serum11,1111,69-4,96
Çimsa29,8031,34-4,91
Garanti Bankası8,939,30-3,98
Hektaş8,068,36-3,59
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası9.169.332.881

Türk Hava Yolları5.414.811.591

Aselsan5.180.392.147

Kardemir (D)4.182.263.656

Tüpraş4.031.015.095

Ford Otosan4.011.320.006

Ereğli Demir Çelik3.606.971.791

Şişe Cam2.659.251.845

Petkim2.564.067.439

Yapı ve Kredi Bank.2.555.592.525

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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