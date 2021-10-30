Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve Dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,85 kazançla 1.522,04 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.470,59 puanı, en yüksek 1.524,65 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,08 artışla 1.458,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,76 primle 2.749,63 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,19 değerle 1.186,78 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,69 kazançla 2.066,47 puana yükseldi.

Sarkuysan en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,78 ile Sarkuysan oldu. Sarkuysan'ı, yüzde 24,01 ile Erbosan, yüzde 22,70 ile Ziraat GMYO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,01 ile Türk İlaç Serum, yüzde 6,76 ile Halk GMYO ve yüzde 4,56 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 11 milyar 165 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 317 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 3 milyar 448 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 68 milyar 915 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 65 milyar 129 milyon lirayla Ford Otosan ve 61 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,63 azalışla 554,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,62 kayıpla 3 bin 675 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,06 artarak 9,6080 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,38 azalışla 11,1360 lira oldu.

Geçen hafta 13,2700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,79 kayıpla 13,1650 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,89 değer kaybederek 10,4210 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,87 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,29 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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