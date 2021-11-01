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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,42 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,42905647201
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1472702
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,2435305
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,75695118
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1987825
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1542357
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,001265
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1737370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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