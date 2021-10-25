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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları1,1590068960
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,6772675
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,1335350
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,8668680
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,3186806
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5242420
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,2912120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1337370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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