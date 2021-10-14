Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,12 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,121.034595209
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1084777
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7236351
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,63722052
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,1917112147
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0941365
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,6713130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0547470
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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