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YASED'den Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
YASED'den Paris İklim Anlaşması değerlendirmesi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı (YASED) Ayşem Sargın, "Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilmesi, sürdürülebilirlikte dünya liginde yer alan bir Türkiye demek.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı (YASED) Ayşem Sargın, "Paris İklim Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) tarafından kabul edilmesi, sürdürülebilirlikte dünya liginde yer alan bir Türkiye demek. Bu önemli adımın ülkemizin her alanda rekabetçiliğine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Sargın, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM tarafından kabul edilmesi ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Karbon salımını azaltarak, sürdürülebilir dünya hedeflerini yakalamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Sargın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"YASED olarak çok önemsediğimiz ve ilgili bakanlıklarla yakın çalıştığımız bir başka konu da Yeşil Ekonomi ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum gündemi. Yeşil dönüşüm, bugünün ekonomisinde en önemli başarı kriterlerinden biri. Bu dönüşüme uyum sağlayan ekonomilerin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından da rekabetçiliğinin artacağını biliyoruz.

Uluslararası kuruluşların analizleri, önümüzdeki dönemdeki yatırımların içinde yeşil ekonominin ve bu alana aktarılacak fonların önemini vurguluyor. Biz de YASED olarak 270 üyemizin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve tecrübelerini Türkiye ile paylaşarak, ülkemizdeki dönüşümün sağlıklı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunuyoruz."

Sargın, Paris İklim Anlaşması'na katılarak Türkiye'nin dünyaya sürdürülebilirlikle ilgili verdiği güçlü mesajın önemine dikkati çekti ve yeşil dönüşümün bir tercihten çok yatırım ve ticarette mevcut rekabetçiliğin korunması, büyütülmesi için bir ön koşul haline geldiğini vurguladı.

Sargın, "Bu dönüşüme sanayimizin hızla adapte olması için YASED olarak katkı verdiğimiz Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan adımları ivedilikle atmamızı önemsiyor, bu amaca yönelik olarak ilgili bakanlıklarımızla yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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