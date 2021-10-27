Yarın borsalar açık mı, kaçta kapanıyor 28 Ekim? 29 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil kapsamına girdikleri için tatil olacaktır. 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil, 29 Ekim ise tam gün tatil olacaktır. Peki, Hangi kamu kurum ve kuruluşları tatil olacaktır. Borsa İstanbul 28 Ekim 2021 Perşembe günü açık olacak mı? Yarın 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 29 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak? 29 Ekim'de bankalar açık mı? 29 Ekim'de noterler açık mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil kapsamına girdikleri için tatil olacaktır. 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil, 29 Ekim ise tam gün tatil olacaktır. Peki, Hangi kamu kurum ve kuruluşları tatil olacaktır. Borsa İstanbul 28 Ekim 2021 Perşembe günü açık olacak mı? Yarın 28 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanıyor? 29 Ekim borsalar açık mı, kaçta kapanacak? 29 Ekim'de bankalar açık mı? 29 Ekim'de noterler açık mı? İşte detaylar haberimizde...
Borsa İstanbul 28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün çalışacak. 29 Ekim Cuma günü ise resmi tatil olduğu için tüm gün kapalı olacaktır.
28 Ekim resmi tatiller arasında yer almadığı için yarım gün tatil olacaktır.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. Resmi tatil olması nedeniyle bankalar o gün açık değildir. Ayrıca 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil olduğundan 28 Ekim saat 13.00'ten sonra da bankalar kapalı olacak.
28 Ekim Perşembe günü yarım gün resmi tatildir. Saat 13.00'ten sonra tüm kamu kurumları kapalı olacaktır. 28 Ekim Perşembe günü bankalar, noterler ve PTT öğleye kadar açık olacak.
29 Ekim'de yapılan EFT işlemleri 1 gün sonra hesaba geçer. Ancak 29 Ekim'in 2021 yılında cuma gününe denk geldiği düşünülürse EFT işlemleri hafta başında hesaba geçer. Havale işlemleri ise aynı gün hesaba geçer. Fast işlemleri de hafta sonu kısıtlaması olmadan aynı gün hesaba geçer.
Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında noterler de bulunmakta. 29 Ekim'de noterler de kapalı olacak. 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.
Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü olan 29 Ekim 2021 tarihi öncesi, 28 Ekim Perşembe günü için son durum özel sektör çalışanları tarafından araştırılıyor. 1925 yılından beri bayram olarak kutlanan 29 Ekim tam gün, 28 Ekim ise yarım gün resmi tatildir.
Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.
Bu yıl 29 Ekim Cuma, 28 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim'de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.
28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.
28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.