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Yapı Kredi ve 212 Photography İstanbul iş birliğiyle "Uzaktaki/Yakındaki" sergisi açıldı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Yapı Kredi ve 212 Photography İstanbul iş birliğiyle

Yapı Kredi ve 212 Photography İstanbul iş birliğiyle "Uzaktaki/Yakındaki" sergisi açıldı.

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi ve 212 Photography İstanbul iş birliğiyle "Uzaktaki/Yakındaki" sergisi açıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, kültür sanat hayatına değer katmaya devam ediyor.

Yapı Kredi, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Türkiye'nin önde gelen fotoğraf etkinliği 212 Photography İstanbul'un sponsorları arasında yer alarak "Uzaktaki/Yakındaki" sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

25 eserin yer aldığı sergi, Yapı Kredi çalışanlarının Türkiye'den ve dünyadan yakaladıkları fotoğraflarla Bilecik'ten Sri Lanka'ya uzanan zengin bir seçki sunuyor.

11 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek 212 Photography İstanbul, şehrin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşuyor.

Festival, Yapı Kredi Bomontiada, Akaretler Sıraevleri A 37-39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat, Müze Gazhane ve Kalyon Kültür'de ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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