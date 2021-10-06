Yangın mağduru öğrencilere eğitim desteği

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi orman yangınları sonucu zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim desteği verecek. Vatandaşlar için gıda, hijyen paketleri, ev eşyası, mobilya, beyaz eşya, yem, saman gibi birçok farklı yardımlar yapan Büyükşehir Belediyesi şimdi de yangın mağduru ailelerin çocukları için eğitim bursu vereceklerini açıkladı. Bu kapsamda, eğitim bursu kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine bin 200 TL, Lise öğrencilerine bin 600 TL ve üniversite öğrencilere 2 Bin TL eğitim desteği verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ülke tarihinin en büyük yangın felaketini yaşadıklarını ancak birlik ve dayanışma ile bu felaketin yaralarını sarmaya başladıklarını söyledi. Gürün, mağdur ailelerimizin maddi manevi her konuda yanlarında olacaklarının sözünü verirken, "Muğla olarak tarihimizin en büyük yangın felaketini yaşadık. Yangından etkilenen, evi, işi, tarlası zarar gören hemşehrilerimizin yaralarını sarmak, onların yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Yangından etkilenen ailelerimizin eğitim giderlerini bir nebze olsun azaltmak için çocuklarına burs veriyoruz. Yangının yaralarını hep birlikte saracağız. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. - MUĞLA