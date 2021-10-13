Yağcıbedir halısında üretime hız verildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yağcıbedir halısında üretime hız verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yağcıbedir halısında üretime hız verildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür mirasını yaşatmak ve kadın istihdamını artırmak için üretim faaliyetlerini günden güne genişletiyor.

ARİFİYE, SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür mirasını yaşatmak ve kadın istihdamını artırmak için üretim faaliyetlerini günden güne genişletiyor. Türkiye'nin tarihi halısı Yağcıbedir halısının üretimi için Sakarya Ofis Sanat Merkezi'nde oluşturulan imalathanede el emeği, göz nuru olan yüzlerce halı üretildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür mirasını yaşatmak ve kadın istihdamını artırmak için üretim faaliyetlerini günden güne genişletiyor. Kültür mirası olan, Türkiye'nin tarihi halısı Yağcıbedir halısının üretimi için Sakarya Ofis Sanat Merkezi'nde oluşturulan imalathanede el emeği, göz nuru olan yüzlerce halı üretildi. Dokusu ve yapısıyla tarihi yansıtan bu halı Sakarya'da çok talep gördü. Başkan Yüce, bunun üzerine yeni bir imalathane açılması ve üretime hız verilmesi konusunda talimat verdi. Arifiye Belediyesi ile yapılan protokolle Çaybaşı Fuadiye Mahallesi'nde Büyükşehir tarafından yeni bir imalathane kurularak, bölge sakini 7 kadın istihdam edildi. OSM ve Arifiye'de yeni kurulan imalathaneyi ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, çalışmalarla ilgili bilgi alarak imal edilen Yağcıbedir halılarının kesimini yaptı.

Kültürün yaşatılması ve kadın istihdamının çoğalması adına yapılan çalışmaların önemine değinen Başkan Yüce, "Yağcıbedir Halısı üretimine hızla devam ediyoruz. Hamdolsun halıya talep çok yoğun, siparişler sürekli geliyor. Kültür mirasımızın üretimine önce OSM'de başlamıştık, üretimi hızlandırmak için Arifiye Belediyemizle bir protokol yaptık ve bir imalathane de Çaybaşıfuadiye Mahallemizde açtık. Burada mahalle sakinlerinden 7 kadın kardeşimizi istihdam ettik, istihdamı sürdüreceğiz. Kültürümüzü, değerlerimizi ve Sakarya'nın sembollerini geleceğe taşımak için gayretle çalışacağız" dedi. - SAKARYA

Yağcıbedir halısında üretime hız verildi

Yağcıbedir halısında üretime hız verildi

Yağcıbedir halısında üretime hız verildi

Yağcıbedir halısında üretime hız verildi

Yağcıbedir halısında üretime hız verildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

Son Dakika: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti

 Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

Son dakika haberi: IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.

 Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı

Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'ların maliyetinin yaklaşık 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Işıl Sergen Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yağcıbedir halısında üretime hız verildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:52:46. #1.13#