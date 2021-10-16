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"Yabancı yatırımcının adresi Türkiye oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemi nedeniyle, Çin gibi gelişmiş ülkeler cazip olmaktan çıkıyor.

Pandemi nedeniyle, Çin gibi gelişmiş ülkeler cazip olmaktan çıkıyor. Büyük gruplar başta teknoloji olmak üzere Türkiye'de üretim için yatırım yapmak istiyor.

ABD, Hong Kong, İtalya, Lüksemburg ve Avusturya gibi ülkelerde 800 milyon dolarlık fon yöneten ve Tanzanya Menkul Kıymetler TSL Investment Bank'a ortak olmasıyla bilinen Türk şirketi İma Group, Türkiye'deki yatırımlarına hız vereceğini duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, yeni yatırım planları ve Türkiye ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu nedeniyle yabancı yatırımcılar için fırsat barındırdığını söyleyen Bağcı "Pandemi tüm dünyanın ticaret ve yatırım konjonktürünü değiştirdi. Navlun fiyatlarındaki artış ve bozulan tedarik zinciri nedeniyle Çin cazip olmaktan çıktı. Dolayısıyla Türkiye gibi jeopolitik konumu önemli olan ülkelere yatırımlar kaydı. Dövizin yüksek olması Türkiye'ye daha fazla yatırımın gelmesine neden oldu. Bizim de görüştüğümüz büyük gruplar var. Başta teknoloji olmak üzere, üretim tarafından Türkiye'ye yatırım yapmak istiyorlar" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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