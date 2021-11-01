Workup Girişimcilik Programı 9. dönem girişimleri belli oldu

Workup Girişimcilik Programı'nın 9. dönemi kendi alanlarında başarılı 11 girişim ile başlıyor.

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve bugüne kadar 107 girişimin kabul edildiği, 81 mezunu bulunan Workup Girişimcilik Programı, farklı alanlardan 11 yeni girişimle 9. dönemini başlatıyor. Yeni dönemdeki Programa farklı fintek çözümlerinin yanı sıra, mobil video uygulamasından yapay zeka platformuna yeni doğan bebek bakımından karavan kiralamaya kadar değişik alanlarda faaliyet gösteren Co-one, Cineshort, Cubtale, Fintegre, Karavan360, Lugath, Norma, Oculera, Paratic, Producter, Wiser girişimleri katılıyor.

Pandemi nedeniyle uçtan uca online olarak sürdürülen programın 8. dönemi, Ekim ayında yapılan Demo Day etkinliği ile tamamlanmıştı. Yeni dönemde hibrit bir çalışma düzeni ile sürecek programda girişimler, mentorlar ve program ekibi dönem dönem fiziksel etkinliklerle de bir araya gelecekler.

2017 yılında Kolektif House bünyesinde başlatılan program, girişimcilik ekosisteminin önemli isimlerinden Ömer Erkmen'in lider mentorluğunda yürütülüyor. 6 ay süren program, girişim fikrini doğrulayan ve kullanıcısına ulaşma noktasına gelen girişimlerin hızlanmalarına yardımcı oluyor. Workup.ist internet sitesi üzerinden başvuruların yıl boyunca açık olduğu programa dahil olacak girişimler, Pitching organizasyonunda yaptıkları sunumların ardından Workup takımı ve mentorlarının değerlendirmeleri ile belirleniyor.

Mentorluk, iş gücü desteği, yatırım imkanlarına erişim gibi destekler sunuluyor

Programa kabul edilmelerinin ardından check-up sürecinde girişimlerin güncel durumları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktalar birebir görüşmeler ile tespit ediliyor. Uygun eşleştirmeler ve yönlendirmeler yapılarak girişimlere ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş bir program sunuluyor. Programda kendi alanlarında uzman kişilerden mentorluk, girişimlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim, ücretsiz bulut ve sunucu kullanım hakkı gibi destek paketleri, pazarlama, büyüme, iş geliştirme ve yazılım alanlarında iş gücü desteği sunuluyor. Girişimlere ayrıca, İş Bankası Grubu başta olmak üzere iş birliği ve yatırım imkanlarına erişim fırsatları, yurt içi ve yurt dışı fiziki ve online etkinliklere katılım hakkı, basılı ve dijital mecralarda kendilerini tanıtma olanağı da sağlanıyor.

Workup girişimleri, Program boyunca Kolektif House Levent'te ofis desteğinin yanı sıra Google for Startups, Amazon Web Services, IBM, Oracle, Radore, Sendloop, Teknasyon Rockads ve benzeri çok sayıda iş ortağının startup'lara yönelik çözüm ve hizmetleri için ücretsiz ya da indirimli kullanım hakkına sahip oluyorlar.

Workup Programı 9. dönemine seçilen 11 girişim:

Co-one: Yapay Zeka takımlarına doğru veri açıklamasını yüksek hızda sağlayan kitle kaynaklı ve yapay zeka tabanlı veri platformu.

Cineshort: Yerli ve yabancı kısa filmlerin online veya mobil cihazlara indirilerek izlenmesini sağlayan mobil video uygulaması.

Cubtale: Yeni doğan bebek bakım takibini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş bir bakım yönetim platformu.

Fintegre: Perakende sektörlerinde tüketici, finansman, sigorta, elektronik cihaz geri alım hizmeti, operasyonel cihaz kiralama ve kapalı devre pazaryeri odaklı çözümler sunan finansal teknoloji girişimi.

Karavan360: Karavan kiralamak isteyen kişiler ile karavan sahiplerini bir araya getirerek uçtan uca güvenilir ve hızlı karavan kiralama deneyimi sunan bir pazaryeri platformu.

Lugath: Endüstriyel ve teknik dokümanların dijital ortamda, talep edilen dile etkin ve doğru şekilde çevirisini sağlayan Saas çeviri platformu.

Norma: Serbest meslek sahipleri, şahıs şirketleri ve mikro işletmelere bankacılık finans ve muhasebe alanlarında farklı çözümler sunan finansal teknoloji girişimi.

Oculera: Sanal gerçeklik teknolojisi ile göz sağlığı test ve tedavi uygulamaları geliştiren dijital sağlık girişimi.

Paratic: Ticari işletmeler için hesap entegrasyonu ve tek ekrandan bankacılık hizmetlerini yönetme imkanı sunan açık bankacılık odaklı finansal teknoloji girişimi.

Producter: Dijital ürün şirketlerinin kullanıcı geri bildirimi toplama, görevleri yönetme, yol haritasını izleme ve güncellemeleri paylaşması için geliştirilmiş bir ürün yönetimi platformu.

Wiser: Medya algoritmalarından bağımsız olarak fikrine güvenilen veya tanınmış kişilerin dinledikleri podcastleri, okudukları makaleleri, izledikleri videoları keşfedip çevrimiçi paylaşım yapılabilen bir keşif ve içerik derleme platformu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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