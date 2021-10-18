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Türkiye Müşteri Hizmetleri'ne 3 ödül

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Türkiye Müşteri Hizmetleri'ne 3 ödül

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından ContactCenterWorld'ün bu yıl 16'ncısını düzenlediği EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) bölge finallerinde 3 ödül aldı.

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından ContactCenterWorld'ün bu yıl 16'ncısını düzenlediği EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika ) bölge finallerinde 3 ödül aldı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, toplam 80 ülkeden 2 binden fazla başvurunun yarıştığı organizasyonda Vodafone Türkiye, "En İyi Müşteri Hizmeti", "En İyi Teknoloji İnovasyonu-Kurumiçi Çözüm" ve "En İyi Teknoloji İnovasyonu-Canlı Destek Çözümü" kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü. Vodafone Türkiye böylece Ocak 2022'de düzenlenecek dünya finallerine katılma hakkı elde etmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, müşterilere en iyi deneyimi yaşatmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Değer odaklı yaklaşımımız sayesinde müşterilerimiz temas ettiği her kanalda bütünleşik bir deneyim yaşarken, Vodafone ürün ve hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanıyor. Bu yaklaşım sayesinde müşteri hizmetlerimizden faydalanan müşteri sayısı 5 katına yükseldi. İlk seferde müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama oranı en yüksek orana ulaştı. Müşterilerimizin bu hizmeti tavsiye etme oranı 2 katına yükseldi. Turnover oranımız ise 20 puan azaldı. Başarılı uygulamalarımız bize bir kez daha ödül getirdi. Çağrı merkezi sektörünün en prestijli ödüllerinden ContactCenterWorld'de 3 birincilik birden almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."

Yenilikçi projeler ödül getirdi

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, "En İyi Müşteri Hizmeti" kategorisinde en iyi müşteri hizmetleri uygulamaları ile, "En İyi Teknoloji İnovasyonu-Kurumiçi Çözüm" kategorisinde müşteri temsilcilerinin çağrı merkezine gelen çağrılarda farklı talepler için kullandıkları ekranları basitleştirmeyi ve bunları tek bir arayüzde birleştirmeyi sağlayan ZEUS projesiyle, "En İyi Teknoloji İnovasyonu-Canlı Destek Çözümü" kategorisinde, müşterinin dijitaldeki deneyiminin devamını sağlayan ve proaktif çözümler üreten Live Chat projesiyle ödüle layık görüldü.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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