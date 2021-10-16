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Vodafone'dan online kanallara özel indirim kampanyası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Vodafone'dan online kanallara özel indirim kampanyası

Vodafone, yeni kampanyasında, teknoloji alışverişlerini Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr'den yapmayı tercih eden müşterilere 2 bin 200 liraya varan indirimler sunduğunu duyurdu.

Vodafone, yeni kampanyasında, teknoloji alışverişlerini Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr'den yapmayı tercih eden müşterilere 2 bin 200 liraya varan indirimler sunduğunu duyurdu. Ayrıca, 'Gel İncele Adresine Gönderelim' hizmetiyle, sadece online mağazada satışa sunulan ürünleri fiziksel mağazalarda inceledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi üzerinden sipariş verme ve adrese teslim alma imkanı da sağlanıyor.

'Sayması zor, alması kolay onlarca cihaz Vodafone Yanımda'da' mottosuyla başlattılan yeni kampanyasında, teknoloji ürünlerini 2 bin 200 liraya varan indirimlerle sunuluyor.

Kişilerin, sadece Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr'de bulabilecekleri, akıllı telefondan bilgisayara, akıllı bileklikten bluetooth kulaklığa ve akıllı ev aletlerine kadar birçok cihaza indirimli fiyatlarla sahip olabilecek. Müşterilere online kanallara özel fiyat avantajlarının yanı sıra tarifeye ek 12 ayda ödeme kolaylığı da sunuldu.

"MÜŞTERİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

22 Ekim'e kadar sürecek kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Müşterilerimizin teknoloji alışverişlerine özel sunduğumuz avantajlarla her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla müşterilerimizin önemli bir bölümü ihtiyaçlarını online kanallardan karşılamaya başladı. Bu durum dijital servislere ilgiyi artırdı. Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,2 milyona ulaştı. Bu veriler ışığında, ürün ve servislerimizi değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlayarak etki yaratmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, online kanallarımıza özel yeni bir indirim kampanyası başlattık. Akıllı telefondan bluetooth kulaklığa onlarca teknoloji ürününü 2 bin 200 liraya varan indirimlerle sunuyoruz. Diğer yandan, ürün ve servislerimizi tüm kanallardan aynı müşteri deneyimiyle sunmaya önem veriyoruz. Kanallarımız arasında bütünleşik hizmet sunma hedefiyle hayata geçirdiğimiz 'Gel İncele Adresine Gönderelim' hizmetiyle, müşterilerimize online kanalımızdaki bir ürünü fiziksel mağazamızda deneyimleme, ürünü beğendiği takdirde dijital asistanımız TOBi aracılığıyla sipariş verme ve belirttiği adrese teslim alma imkanı sağlıyoruz. Halihazırda 50 ilde 165 mağazada sunulan bu hizmetle, müşteriler online mağazada beğendikleri bir ürünü fiziksel mağazada deneyimleyebiliyor. Geleceğin teknolojilerine bugünden sahip olmak isteyen herkesi Vodafone'un online kanallarına davet ediyoruz."


Vodafone'dan online kanallara özel indirim kampanyası

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Haber: Vodafone'dan online kanallara özel indirim kampanyası - Haberler Ekonomi
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