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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.508 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.508 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.511,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.508,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, yatay bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hemen altında 1.507,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yatay seyretti.

Analistler, küresel pay piyasalarının haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladığını kaydederek, yurt içinde açıklanacak ödemeler dengesi verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 ve 1.550 seviyelerinin direnç, 1.490 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon Dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması ise 20 milyar 390 milyon dolar oldu.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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