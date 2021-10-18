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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.516 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.516 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.514,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.516,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, 1.500-1.530 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.519,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Çin'de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin altında kalması, yükselmeye devam eden emtia fiyatları ve enflasyonist kaygıların tekrar gündemin odağına yerleşmesiyle küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını söyledi.

Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör ayrışmalarını tetikleyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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