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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.537 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.537 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.538,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.537,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.529,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, dünkü sözle yönlendirmeleri ile faiz artırım beklentilerini artıran İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in bugünkü açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör ayrışmalarını tetikleyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, vade sonuna 9 gün kalan endeks kontratında açık kontrat sayısı 614 bin civarında bulunduğunu ve vade sonuna yaklaşıldıkça pozisyon kapatma ya da taşıma işlemleri sebebiyle endeks kontratında oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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