VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.533 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.534,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.533,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 1.519-1.540 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın hemen altında 1.531,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yatay seyretti.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini kaydederek, özellikle enflasyon verisi sonrası oynaklığın artabileceğini söyledi.

Fed tutanaklarının ise varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritasını netleştirebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.530 ve 1.510 seviyelerinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.