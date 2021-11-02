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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.686 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.686 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, en düşük 1.685,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.686,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 1.688,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi ve Almanya'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 1.670 puanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş trendinin devam edeceğini ifade eden analistler, 1.700 ve 1.720 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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