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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.544 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.544 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.543,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.544,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.545,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, 3. çeyrek finansal sonuçların beklentilerden iyi gelmesine karşın bilançolarda gözlemlenen maliyet artışlarının enflasyona ilişkin endişeleri artırarak risk iştahını azalttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, karar öncesi ve sonrasında oynaklığın artabileceğini belirtti.

Analistler, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör ayrışmalarını tetiklemeye devam edebileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 1.555 seviyesinin direnç, 1.530 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ekim vadeli kontratta vade sonuna 7 iş günü kaldığını ve açık kontrat sayısını 580 bin civarında bulunduğunu anımsatan analistler, vade sonuna yaklaşıldıkça pozisyon kapatma ya da taşıma işlemleri sebebiyle endeks kontratında oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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