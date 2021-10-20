VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.539 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.536,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.539,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.541,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da 1.543,25 puana çıktı.

Analistler, beklentilerden iyi gelmeye devam eden 3. çeyrek finansal sonuçlarla küresel pay piyasalarında dün alıcılı bir seyir izlendiğini, ancak enflasyon baskıları ve yükselişine devam eden uzun dönemli tahvil faizlerinin risk unsuru olarak dikkati çektiğini aktardı.

Şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör ayrışmalarını desteklemeye devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.555 seviyesinin direnç, 1.530 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, ekim vadeli kontratta vade sonuna 8 gün kaldığını ve açık kontrat sayısını 603 bin civarında bulunduğunu anımsatarak, vade sonuna yaklaşıldıkça pozisyon kapatma ya da taşıma işlemleri sebebiyle endeks kontratında oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.