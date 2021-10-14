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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.523 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.523 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.519,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.523,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 1.520-1.550 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.528,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarını telafi ederek 1.532,50 puana yükseldi.

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin sürecin biraz daha açıklığa kavuşturulmasının ardından küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu, Türk lirası varlıkların ise açılış itibarıyla negatif ayrıştığını belirtti.

Fed'in eylül ayı toplantısına ait tutanaklarda, varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralıkta başlanabileceği, azaltım hızının ise aylık bazda 10 milyar doları hazine tahvillerinden, 5 milyar doları mortgage destekli varlıklardan olmak üzere her ay 15 milyar dolar olacağının sinyali verildi.

Bugün piyasaların yönü açısından ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının önem taşıdığını aktaran analistler, veri tarafında ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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