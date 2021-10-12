VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.520 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.518,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,8 altında 1.520,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 1.532,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.526,25 puana geriledi.

Analistler, rekor seviyelere yükselen emtia fiyatlarının küresel bazda enflasyon baskısı oluşturmaya devam ettiğini kaydederek, artan belirsizliklerin pay piyasalarını negatif etkilediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.510 ve 1.490 puanın destek, 1.530 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyor. Ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağını öngörüyor.