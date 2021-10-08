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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.505 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.505 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.503,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.505,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 1.507,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD'de borç limiti krizinin çözülmesi ve emtia fiyatlarının kısmen de olsa sakinleşmesiyle küresel pay piyasalarında risk algısının azaldığını bildirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.520 ve 1.550 seviyelerinin direnç, 1.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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