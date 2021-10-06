VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.491 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.488,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 1.491,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.498,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporu verileri öncesinde küresel pay piyasalarında, artan ham madde fiyatlarının neden olduğu endişelerle satıcılı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün ayrıca, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verisi ile ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.480 seviyesinin destek, 1.510 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.