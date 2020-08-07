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Ekonomi ve finans kuruluşları tetikte

Türkiye'de döviz kurlarındaki tırmanış sonrası ekonomi ve finans kuruluşları tetikte.

Ekonomi ve finans kuruluşları tetikte
07.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:29

Türkiye'de döviz kurlarındaki tırmanış sonrası ekonomi ve finans kuruluşları tetikte. Piyasaları tedirgin eden yükseliş sonrası Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği dün akşam olağanüstü bir toplantı düzenledi.Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği'nin dün akşam düzenlediği olağanüstü toplantı sonrası Türkiye Bankalar Birliği bu sabah bir açıklama yaptı. İşbirliğine vurgu yapılan açıklamada, "toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınan kararların değerlendirildiği" belirtildi.

Toplantıda banka genel müdürlerinin görüşlerini aktardığı, ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in de salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptığı vurgulandı.

Merkez Bankası ve BDDK'nın açıklamaları Türk Lirası'nın Amerikan Doları ve euro karşısındaki büyük değer kaybının ardından dün bir açıklama yapan TCMB, piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin "yakından izlendiğini" ve "fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, eldeki bütün araçların piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanılacağını açıklamıştı.

BDDK da Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için sağlanan "TL'ye erişim kısıtlamalarından muafiyeti"nin, UKB'ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurmuştu.

Döviz kurlarında bugün Bugün döviz piyasalarındaki işlemlerde ise dolar en düşük 7.2144 lira ve en yüksek 7.2997 lirayı gördükten sonra 7.29 – 7.30 lira aralığında hareket ettiği belirtiliyor. Euro da en düşük 8.5597 lira ve en yüksek 8.6528 lirayı gördükten sonra 8.63 – 8.64 lira aralığında seyrediyor.

DHA/HS,ETO

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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